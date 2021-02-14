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: Fatih Terim'nden bol sürprizli ilk 11 İşte zeminin son durumu...

'ın karşısındaki ilk 11'i belli oldu! Türk Telekom Stadyumu'nda zeminin son durumu hakkındaki son bilgiler de peş peşe geliyor. etkisini arttırırken stadyumda zemin ağır durumda. Maçın ilerleyen dakikalarında zeminin daha da ağırlaşması bekleniyor. Fatih Terim'den üst üste sürprizler geldi. Onyekuru, Belhanda, Donk ve Taylan Antalyalı yedekler arasında. İşte maçtan gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 14.2.2021 14:52 Son Güncelleme: 14.2.2021 15:07 ABONE OL
Son dakika: Fatih Terim'nden bol sürprizli ilk 11 İşte zeminin son durumu...

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Sarı kırmızılılarda kaptan Arda Turan cezası nedeniyle, Sofiane Feghouli ve Saracchi de sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Falcao'nun da bu maçta kadroda olması bekleniyordu fakat yıldız oyuncu kadroda yer almadı. İstanbul'da etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle stadyumun zemini ağır durumda. Son dakika gelişmesine göre karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu!

Galatasaray, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sahanın temizleme çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü ifade etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, maç saatinde de kar yağışının devam edeceğini açıkladı.

A Spor canlı yayınına bağlanan Erman Toroğlu da maçın oynanıp oynanmamasıyla ilgili son kararın hakem Erkan Özdamar'da olduğunu vurguladı. Toroğlu, burada önemli noktanın hakemin yardımcılarını görebilmesi olduğunu belirtti.

Galatasaray teknik patronu Fatih Terim de karşılaşma öncesinde yardımcılarıyla birlikte zemine bakmak için sahaya çıktı. Son dakika bilgisine göre Galatasaray'da Onyekuru, Taylan, Belhanda, Donk ve Yedlin yedekler arasında yer alıyor...

İŞTE GALATASARAY'IN İLK 11'İ...

MUSLERA, LINNES, LUYINDAMA, MARCAO, ÖMER BAYRAM, ETEBO, GEDSON, EMRE KILINÇ, BABEL, KEREM, MOSTAFA

Yedekler: Fatih, Şener, Taylan, Henry, Belhanda, Donk, Emre Akbaba, Yedlin, Ozornwafor, Bartuğ

KASIMPAŞA: ERTUĞRUL, HADERGJONAJ, TOSIC, BRECKA, HADDADI, BISTROVIC, AYTAÇ, HAJRADINOVIC, KOOMSON, HODZIC, THELIN

İstanbul'daki kar yağışı maç saatinde de devam edecek...

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"Maçın başlamasına 2 saat kala iş TFF'de. Şimdi iş hakeme kaldı. Hakemler iki saat önce gidecekler, zemine bakacaklar. Yerden ısıtma olduğu zaman bu tip sorunlar olmuyor ama yerden ısıtma yoksa yağan kar çizgileri kapatıyorsa hakem ona göre karar alacak. Eğer zemin beyaz oluyorsa kömürle boyarlar, mümkün olduğu kadar hakem maçı oynatmaya bakar. Burada önemli olan şey şu: Hakem, yardımcılarını görüyor mu? Yardımcıların bayrağı görünmüyorsa maç oynanmaz, maç oynanmazsa aynı saatte o stadyumda buluşurlar. Maç saatindeki nihai kararı TFF verir."

Saat 16:00'da başlayacak olan Galatasaray - Kasımpaşa maçı öncesi Fatih Terim ve Galatasaraylı futbolcular, stat zeminin durumunu inceliyor.

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Son dakika: Fatih Terim'nden bol sürprizli ilk 11 İşte zeminin son durumu...
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