Son dakika: Fatih Terim'nden bol sürprizli ilk 11 İşte zeminin son durumu...

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Sarı kırmızılılarda kaptan Arda Turan cezası nedeniyle, Sofiane Feghouli ve Saracchi de sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Falcao'nun da bu maçta kadroda olması bekleniyordu fakat yıldız oyuncu kadroda yer almadı. İstanbul'da etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle stadyumun zemini ağır durumda. Son dakika gelişmesine göre karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu!

Galatasaray, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sahanın temizleme çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü ifade etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, maç saatinde de kar yağışının devam edeceğini açıkladı.

A Spor canlı yayınına bağlanan Erman Toroğlu da maçın oynanıp oynanmamasıyla ilgili son kararın hakem Erkan Özdamar'da olduğunu vurguladı. Toroğlu, burada önemli noktanın hakemin yardımcılarını görebilmesi olduğunu belirtti.

Galatasaray teknik patronu Fatih Terim de karşılaşma öncesinde yardımcılarıyla birlikte zemine bakmak için sahaya çıktı. Son dakika bilgisine göre Galatasaray'da Onyekuru, Taylan, Belhanda, Donk ve Yedlin yedekler arasında yer alıyor...

İŞTE GALATASARAY'IN İLK 11'İ...

MUSLERA, LINNES, LUYINDAMA, MARCAO, ÖMER BAYRAM, ETEBO, GEDSON, EMRE KILINÇ, BABEL, KEREM, MOSTAFA

Yedekler: Fatih, Şener, Taylan, Henry, Belhanda, Donk, Emre Akbaba, Yedlin, Ozornwafor, Bartuğ

KASIMPAŞA: ERTUĞRUL, HADERGJONAJ, TOSIC, BRECKA, HADDADI, BISTROVIC, AYTAÇ, HAJRADINOVIC, KOOMSON, HODZIC, THELIN