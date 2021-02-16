Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi!

PFDK'ya sevk edildi!

Son dakika haberleri... (TFF) Hukuk Müşavirliği, ekipleri Fenerbahçe ve 'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

AA
Giriş Tarihi: 16.2.2021 20:29 ABONE OL
Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi!

TFF'den yapılan açıklamada, Fatih Karagümrük ile oynanan mücadelede talimatlara aykırı hareketi nedeniyle sarı-lacivertli kulübün disipline gönderildiği duyuruldu.

Çaykur Rizespor'un ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçındaki saha olayları gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

MKE Ankaragücü oyuncusu Michal Pazdan'ın ise kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak disipline sevk edildiği aktarıldı.

Öte yandan Hes Kablo Kayserispor kulübü görevlisi Muzaffer Yavuz'un MKE Ankaragücü müsabakasındaki talimatlara aykırı hareketi sebebiyle PFDK'ye gönderildiği kaydedildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yüz yüze eğitimden son dakika haberi: Kesinlikle kabul edilmeyecek!
Son dakika haberi: Ve hafta sonu yasağı masada! Kabine Toplantısı bekleniyor
Alişan’ın eşi Buse Varol’a aldığı doğum hediyesi dudak uçuklattı!
Son dakika | Meteorolojiden hava durumu uyarısı: Kar yağışı ne zaman bitecek?
Son dakika haberleri: Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu! (Doğan Cüceloğlu kimdir ve kaç yaşındaydı?)
Son Dakika Haberi! Altın fiyatları hareketlilik sürüyor: Gram, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
Son dakika: Fenerbahçe'de yıldızlar için 'elmas' sistemi! İrfan Can, Mesut ve Pelkas nasıl oynayacak? Sabah Spor açıkladı
Son dakika: Film gibi transfer hikayesi! Galatasaray ve Fenerbahçe de istemişti az daha gidiyordu...
Bakan Ziya Selçuk son dakika duyurdu! Ortaokullar ve liseler ne zaman açılacak? Lise 9. 10. 11. 12. Sınıflar haftada kaç gün okula gidecek?
SON DAKİKA: Dolar için sinyal geldi! Piyasalara Merkez Bankası ayar verecek
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA