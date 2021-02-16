Şampiyonlar Ligi'nde dev maç! Barcelona'nın konuğu PSG

İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR...

Barcelona'da Coutinho, Braitwaite, Ansu Fati, Pique, Sergi Roberto ve Ronald Araujo sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. PSG'de Angel Di Maria, Neymar ve Juan Bernat forma giyemeyecek, Veratti ve Rafinha'nın ise maç saatine kadar yetişmeleri bekleniyor.

OPTA VERİLERİNE GÖRE MAÇ ÖNCESİ SON BİLGİLER...

Barcelona, PSG ile oynadığı son üç Şampiyonlar Ligi eleme turu eşleşmesinde yoluna devam etmeyi başardı. (2012/13 çeyrek final, 2014/15 çeyrek final & 2016/17 son 16 turu)

Barcelona ile PSG, en son 2016/17 Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleşmiş; ikinci maçı 6-1 kazanan Katalan ekibi, turnuva tarihinde ilk karşılaşmada 4+ farklı mağlubiyet aldıktan sonra rakibini elemeyi başaran ilk takım olmuştu.

Şampiyonlar Ligi'nin 2012/13 sezonundan bu yana Barcelona ile PSG'den (8) daha fazla maça sahne olan tek eşleşme Borussia Dortmund – Real Madrid (10 maç). Barcelona ile PSG arasında oynanan sekiz maç toplam 32 gole sahne olmuştu. (ortalama 4 gol)

Barcelona, PSG'yi elemesi halinde üst üste 14'üncü Şampiyonlar Ligi sezonunda çeyrek finale kalarak rekor kıracak. Katalan ekibi, en son 2006/07'nin son 16 turunda Liverpool'a elenerek son sekiz takım arasına kalamamıştı.

Şampiyonlar Ligi'nde üst üste dokuzuncu sezon gruptan çıkmayı başaran PSG, Lyon'un (2003/04-2011/12 arasında) ardından bunu başaran ikinci Fransız takımı konumunda. PSG son dört sezonun sadece birinde son 16 turunu geçmeyi başardı (2019/20).

Şampiyonlar Ligi eleme turlarında oynadığı son 33 iç saha maçının sadece birini kaybeden Barcelona (25G 7B), tek mağlubiyetini 2012/13'te Bayern'den almıştı (0-3). Barça, evinde çıktığı son 15 karşılaşmanının 13'ünden galip ayrılırken (2B), bu süreçte attığı 41 gole karşılık kalesinde sadece 8 gole izin verdi (+33).

PSG, Şampiyonlar Ligi'nde Şubat 2013'ten (2-1 vs Valencia) bu yana hiçbir İspanya ziyaretinden galip dönemedi ve son üç karşılaşmayı toplam 11 gol yiyerek kaybetti.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar arasında attığı gollerin en büyük bölümünü duran toplardan kaydeden ekip Barcelona (%44; 7/16).

Barcelona forveti Antoine Griezmann, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde pay sahibi olduğu golden (1 gol) daha fazla sayıda sarı kart gördü (2).

PSG forveti Neymar, Şampiyonlar Ligi kariyerinde Camp Nou (20 maçta 16 gol) ve Parc des Princes (14 maçta 16 gol) statlarında aynı sayıda gol sevinci yaşadı. Son üç eleme turu karşılaşmasında fileleri havalandıramayan Brezilyalı yıldız, turnuva kariyerinde daha uzun bir suskunluk yaşamadı.

PSG formasıyla çıktığı dokuz Şampiyonlar Ligi eleme turu maçında bir gol atabilen Kylian Mbappé, Monaco adına görev yaptığı altı karşılaşmada altı gol sevinci yaşamıştı.