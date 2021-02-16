Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçeli Mauricio Lemos'a 2 maç ceza!

Son dakika: Fenerbahçeli Mauricio Lemos'a 2 maç ceza!

Son dakika haberi... PFDK, Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında kırmızı kart gören Lemos’a 2 müsabakadan men cezası verdi.

DHA
Giriş Tarihi: 16.2.2021 18:54 Son Güncelleme: 16.2.2021 18:56 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçeli Mauricio Lemos'a 2 maç ceza!

SON DAKİKA: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, (PFDK) Fenerbahçeli futbolcu Lemos'a 2 resmi müsabakadan men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"1- FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu PAOLO MAURICIO LEMOS MERLADETT'in, 09.02.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü görevlisi HÜSEYİN EKİNCİ'nin, 11.02.2021 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, akredite edilmediği hakem soyunma odası koridorunda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü görevlisi HÜSEYİN EKİNCİ'nin, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

EN ÇOK OKUNANLAR

Yüz yüze eğitimden son dakika haberi: Kesinlikle kabul edilmeyecek!
Son dakika haberi: Ve hafta sonu yasağı masada! Kabine Toplantısı bekleniyor
Alişan’ın eşi Buse Varol’a aldığı doğum hediyesi dudak uçuklattı!
Son dakika | Meteorolojiden hava durumu uyarısı: Kar yağışı ne zaman bitecek?
Son Dakika Haberi! Altın fiyatları hareketlilik sürüyor: Gram, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
Son dakika: Film gibi transfer hikayesi! Galatasaray ve Fenerbahçe de istemişti az daha gidiyordu...
Son dakika: Fenerbahçe'de yıldızlar için 'elmas' sistemi! İrfan Can, Mesut ve Pelkas nasıl oynayacak? Sabah Spor açıkladı
İçişleri Bakanlığından flaş hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri açıklaması! Yasaklar ne zaman kalkacak?
SON DAKİKA: Dolar için sinyal geldi! Piyasalara Merkez Bankası ayar verecek
Son Dakika Haberleri | İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı saatleri açıklaması! Yasaklar ne zaman bitecek?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Fenerbahçeli Mauricio Lemos'a 2 maç ceza!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA