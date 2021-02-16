Son dakika: Galatasaray'da Ferro direkten dönmüş! Ferro yaza kaldı!

Luyindama'nın alternatifi olarak görülen Ferro bu sezonu Valencia'da tamamlayacak. Genç savunmacının bonservisi ise 3 yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Benfica'da. Marcao ile yeni sözleşme uzatmayı planlayan Galatasaray iyi bir teklif gelmesi halinde Luyindama'yı satacak ve Ferro için Portekiz ekibi ile tekrar masaya oturacak.