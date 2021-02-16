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: Galatasaray'da direkten dönmüş! Ferro yaza kaldı!

haberi... Ara transferde 5 oyuncuyu (Halil, Onyekuru, Mohamed, Yedlin, Gedson Fernandes) kadrosuna katan Galatasaray’ın stoper takviyesine de uğraştığı ortaya çıktı. Galatasaray'ın, 'da kiralık olarak forma giyen ile ilgilendiği ortaya çıktı. Galatasaray'ın Luyindama'yı satamadığı için bu transferin de gerçekleşmediği ifade edildi. İşte Ferro ile ilgili son dakika gelişmeleri...

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 16.2.2021 12:34 Son Güncelleme: 16.2.2021 13:07 ABONE OL
Son dakika: Galatasaray'da Ferro direkten dönmüş! Ferro yaza kaldı!

Ara transfer döneminde Onyekuru, Mostafa, Yedlin, Gedson Fernandes ve Halil'i kadrosuna katan Galatasaray'da stoper arayışları da devam ediyor. Galatasaray'ın ara transfer döneminde savunma için düşündüğü ismin Ferro olduğu anlaşıldı. Fakat transfer gerçekleşmedi. İşte gerçekleşmeyen Ferro transferinin gelişmeleri ve detayları...

FRANSCİSCO FERRO TRANSFERİ NEDEN GERÇEKLEŞMEDİ?

Benfica'dan Francisco Ferro için girişimde bulunan sarı-kırmızılılar, Luyindama'yı satamadığı için bu transfer gerçekleşmedi. Valencia'ya kiralanan Ferro'nun performansı takip edilecek. Fatih Terim-Rui Costa ilişkisine güvenen Galatasaray cephesi, sezon sonunda Benfica'ya dönecek Ferro için tekrar hamle yapacak. 1.91 boyunda 23 yaşındaki Portekizli stoper alt yaş kategorilerinde milli takım formasını giydi.

Luyindama'nın alternatifi olarak görülen Ferro bu sezonu Valencia'da tamamlayacak. Genç savunmacının bonservisi ise 3 yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Benfica'da. Marcao ile yeni sözleşme uzatmayı planlayan Galatasaray iyi bir teklif gelmesi halinde Luyindama'yı satacak ve Ferro için Portekiz ekibi ile tekrar masaya oturacak.

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Son dakika: Galatasaray'da Ferro direkten dönmüş! Ferro yaza kaldı!
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