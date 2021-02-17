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Son dakika: 'de , , Phillip Cocu, ve Dick Advocaat'a fark attı

taraftarı, 'u yerden yere vursa da istatistikler farklı şeyler söylüyor. Eleştirilerin hedefindeki deneyimli hoca, 24. maçlar itibarıyla son 5 yılda görev yapan , Phillip Cocu, ve Dick Advocaat'a fark attı.

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 17.2.2021 06:54 Son Güncelleme: 17.2.2021 07:10 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan şaşırtan istatistik

Teknik Direktörü , yoğun eleştiriler arasında son 5 sezonun en iyi performansına imza attı.

Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan şaşırtan istatistik

Genç teknik adam, 'lı 2015-16 sezonundan bu yana, 24. maçlar itibarıyla en fazla puanı toplayan teknik direktör oldu.

Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan şaşırtan istatistik

2015-16 sezonunda 24 karşılaşmada 56 puan toplayan Pereira, Beşiktaş'ın ardından ligi ikinci bitirmişti. Ancak o tarihten sonra puan olarak büyük düşüş yaşandı.

Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan şaşırtan istatistik

BAŞAKŞEHİR 49 PUANLA GEÇMİŞTİ

Dick Advocaat yönetiminde 44 puan toplayan , 'la 44, Cocu- ile 28 ve Yanal ile 39 puanda kaldı.

Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan şaşırtan istatistik

ise bu süreçte 51 puan toplayarak 2015-16'daki Pereira performansına en çok yaklaşan teknik direktör oldu.

Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan şaşırtan istatistik

Medipol Başakşehir'in şampiyon olduğu geçen sezonun ilk 24 haftasında 49 puan toplaması Bulut'un başarısı için başka bir ölçüt oldu.

Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan şaşırtan istatistik

PELKAS TAKIMA DÖNDÜ
Son 3 maçı sakatlığı nedeniyle kaçıran Pelkas, takımla çalımalara başladı. Yunan futbolcunun Göztepe karşılaşmasında kadroda olması bekleniyor. Ancak büyük bir ihtimalle yedek soyunacak ve gidişata göre sonradan oyuna girecek.

Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan şaşırtan istatistik

SOL BEKİN ALTERNATİFİ SZALAI
'nin Macar stoperi Attila Szalai, her gün ortaya çıkan yeni özellikleriyle teknik heyeti şaşırtmaya devam ediyor.

Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan şaşırtan istatistik

Kupada Başakşehir maçında üçlü savunmanın sol tarafında görevlendirilen 23 yaşındaki futbolcu, Karagümrük'e karşı da Caner'in oyundan alınmasının ardından sol beke geçti ve bir hayli başarılı oldu.

Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan şaşırtan istatistik

Teknik heyet, sakatlıkları bitmeyen Novak'ın yerine artık Szalai'yi sol bek alternatifi görüyor.

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Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut, Ersun Yanal, Phillip Cocu, Aykut Kocaman ve Dick Advocaat'a fark attı
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