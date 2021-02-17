Son dakika: Nihat Özdemir'den kritik açıklama! Süper Lig maçları ne zaman seyircili oynanacak?

Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yayıncı kuruluşa konuştu. Özdemir, Şampiyonlar Ligi finalinden Süper Lig maçlarına seyirci alınıp alınmayacağına kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu. Öte yandan TFF Başkanı'nın gündeminde hemen hemen her kulüp tarafından eleştirilen hakemler ve VAR kararları da vardı.
Özdemir'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş 51 puanla 25 haftayı tamamladılar. En son 28 yıl önce görülmüş. Ama şunu bunu şikayet ediyorlar. Hedefimiz, kalan haftaları tamamlayarak 16 Mayıs'ta tüm ligleri bitirmek."
"Olimpiyat Stadı son olarak Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçına sahne oldu. Sahanon durumu gayet iyi. Şampiyonlar Ligi finali öncesinde herkes stadın son durumunu gördü. Pandemi şartları el verirse Şampiyonlar Ligi finalini belirli sayıda da olsa seyircili oynatmayı hedefliyoruz. 29 Mayıs'taki finalde Türkiye'nin tekrar turizm cenneti olduğunu göstermek istiyoruz. Bu maç turizm açısından da son derece önemli."
"A Milli Takım'ın Hollanda ile oynayacağı eleme maçını Galatasaray stadında oynamak istedik. Maalesef, son maçta gördüğümüz gibi bu sahanın drenajı iyi değil. Çim iyiydi. Drenaj iyi olsaydı bu saha bu hale gelmezdi. Oynayalım mı, oynamayalım mı diye Şenol Güneş düşünüyor. Hollanda maçını Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynayabiliriz."
KRİTİK TARİH 1 NİSAN!
"1 Nisan'a kadar Türkiye'de seyircili maç oynanması söz konusu değil. 1 Nisan'dan sonrası için düşüneceğiz. Sağlık Bakanlığı ile görüşeceğiz bu konuyu. Aşılama devam ediyor, yeni aşılamalar gelmekte. 1 Nisan itibarıyla oturacağız, değerlendirme yapacağız. Şampiyonlar Ligi finali için de UEFA ile konuşacağız ve final maçının seyircili oynanması durumunda yüzde kaç kapasite ile oynayabileceğimizi konuşacağız."
"İllegal yayını önleyebilirsek yayıncı kuruluş daha fazla elde eder. Hem devletimiz daha çok para kazanır hem de kulüplerimiz. Biz federasyon olarak illegal yayınlarla mücadelede yayıncı kuruluşun yayındayız."
VAR ELEŞTİRİLERİNE CEVAP!
"Uilenberg sürekli hakemlerle görüş alışverişinde bulunuyor. Avrupa'daki en iyi VAR sistemi bende. Tabi ki hata olabilir, bakmamız gerek nokta kasıt olup olmadığı. Önce Fenerbahçe dediler şimdi MHK, Galatasaray'ı şampiyon yapacak diyorlar. Bu işten vazgeçelim. Biz bu hakemlerle ligi tamamlayacağız. Maç kaybediyorlar çıkıyorlar VAR, kazanıyorlar VAR. Teknik direktörler, kulüp başkanları ne olursunuz maçlardan sonra çıkıp sadece taraftara mesaj vermek için açıklamalarda bulunmayın."