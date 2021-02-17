Son dakika: Nihat Özdemir'den kritik açıklama! Süper Lig maçları ne zaman seyircili oynanacak?

"Olimpiyat Stadı son olarak Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçına sahne oldu. Sahanon durumu gayet iyi. Şampiyonlar Ligi finali öncesinde herkes stadın son durumunu gördü. Pandemi şartları el verirse Şampiyonlar Ligi finalini belirli sayıda da olsa seyircili oynatmayı hedefliyoruz. 29 Mayıs'taki finalde Türkiye'nin tekrar turizm cenneti olduğunu göstermek istiyoruz. Bu maç turizm açısından da son derece önemli."

"A Milli Takım'ın Hollanda ile oynayacağı eleme maçını Galatasaray stadında oynamak istedik. Maalesef, son maçta gördüğümüz gibi bu sahanın drenajı iyi değil. Çim iyiydi. Drenaj iyi olsaydı bu saha bu hale gelmezdi. Oynayalım mı, oynamayalım mı diye Şenol Güneş düşünüyor. Hollanda maçını Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynayabiliriz."