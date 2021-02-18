PEPE - MERİH GERGİNLİĞİ
Portekiz ekibi mücadeleyi Taremi ve Marega'nın golleriyle 2-1 kazandı. Juventus'un tek sayısı ise Chiesa'dan geldi.
Maça yedekte başlayan milli futbolcumuz Merih Demiral, 35. dakikada sakatlanan Chielli'nin yerine oyuna dahil oldu.
Portekizli oyuncu hava topu sonrasında sinirlendi ve milli futbolcumuza yumruk atmaya kalktı.
Pepe, Merih'in üzerine yürürken milli futbolcumuzun sakin tavrı ise olayın daha fazla büyümesine engel oldu.
Hakem Carlos Del Cerro Grande ise maçı kaldığı yerden devam ettirdi.