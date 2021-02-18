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Son dakika: 'ın eski yıldızı , 'a yumruk atmaya çalıştı

'nde oynanan - maçına ile arasındaki gerilim damga vurdu. Bir dönem forması da giyen Pepe, milli futbolcumuza yumruk atmaya çalıştı. İşte yaşananlar...

Giriş Tarihi: 18.2.2021 10:33 Son Güncelleme: 18.2.2021 10:36 ABONE OL
Son dakika: Beşiktaş'ın eski yıldızı Pepe, Merih Demiral'a yumruk atmaya çalıştı

son 16 turu ilk maçında sahasında İtalyan devi 'u ağırladı.

Son dakika: Beşiktaş'ın eski yıldızı Pepe, Merih Demiral'a yumruk atmaya çalıştı

PEPE - MERİH GERGİNLİĞİ
Portekiz ekibi mücadeleyi Taremi ve Marega'nın golleriyle 2-1 kazandı. 'un tek sayısı ise Chiesa'dan geldi.

Son dakika: Beşiktaş'ın eski yıldızı Pepe, Merih Demiral'a yumruk atmaya çalıştı

Zorlu mücadeleye ile arasında yaşanan gerginlik damga vurdu.

Son dakika: Beşiktaş'ın eski yıldızı Pepe, Merih Demiral'a yumruk atmaya çalıştı

Maça yedekte başlayan milli futbolcumuz , 35. dakikada sakatlanan Chielli'nin yerine oyuna dahil oldu.

Son dakika: Beşiktaş'ın eski yıldızı Pepe, Merih Demiral'a yumruk atmaya çalıştı

YUMRUK ATMAYA KALKTI
İkinci yarıda kazanılan kornerde için golü arayan Merih, ile hava topuna çıktı.

Son dakika: Beşiktaş'ın eski yıldızı Pepe, Merih Demiral'a yumruk atmaya çalıştı

Portekizli oyuncu hava topu sonrasında sinirlendi ve milli futbolcumuza yumruk atmaya kalktı.

Son dakika: Beşiktaş'ın eski yıldızı Pepe, Merih Demiral'a yumruk atmaya çalıştı

, Merih'in üzerine yürürken milli futbolcumuzun sakin tavrı ise olayın daha fazla büyümesine engel oldu.

Son dakika: Beşiktaş'ın eski yıldızı Pepe, Merih Demiral'a yumruk atmaya çalıştı

Daha sonra hakeme itiraz eden , Merih'in kendisine vurduğunu iddia etti.

Son dakika: Beşiktaş'ın eski yıldızı Pepe, Merih Demiral'a yumruk atmaya çalıştı

Hakem Carlos Del Cerro Grande ise maçı kaldığı yerden devam ettirdi.

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Son dakika: Beşiktaş'ın eski yıldızı Pepe, Merih Demiral'a yumruk atmaya çalıştı
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