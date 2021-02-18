Son dakika: Galatasaray'da bir scout transferi daha! Sezon sonu bonservis ödemeden alınacak...

Ülkesinde İndependiente Medellin'deki performansı ile dikkat çeken Moreno burada 25 maçta 7 gol ve 3 asistlik bir performans sergileyip, 2018-19'da 2 milyon 120 bin Euro'ya Meksika'nın Leon takımına transfer oldu ve burada çıktığı 76 maçta 8 gol atıp, 5 de asist üretti.