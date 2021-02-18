Son dakika: Galatasaray'da bir scout transferi daha! Sezon sonu bonservis ödemeden alınacak...

Devre arasında yaptığı transferlerden verim alan Galatasaray, scout ekibinin önerisiyle 25 yaşındaki sol bek Yairo Moreno için şimdiden harekete geçti. Devre arası transfer döneminde Zamalek'ten Mostafa Mohamed, Monaco'dan Onyekuru, Benfica'dan Gedson Fernandes, Newcastle United'tan Yedlin ve Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katan Galatasaray Leon takımında forma giyen sol bek ile anlaşma zemini arıyor.
SON DAKİKA: GALATASARAY'DA TRANSFER OPERASYONU! SOL BEKE YAİRO MORENO GELİYOR...
Galatasaray, geçen sezon devre arasında Leipzig'den bir buçuk yıllığına kiraladığı Marcelo Saracchi ile sezon sonunda yollarını ayırma kararı aldı.
Alman kulübünün bonservisini 5 milyon Euro olarak belirlediği Uruguaylı için bu rakamı çok bulan sarı-kırmızılılar, alternatif isimleri aramaya şimdiden başladı. Aslan'ın listesinde ilk sırada ise Meksika liginden bir isim var: Yairo Moreno…
BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK
Galatasaraylı scoutlar, Leon'da forma giyen Yairo Moreno'yu takip etmeye başladı. Sezon sonunda serbest kalacak olan 25 yaşındaki Kolombiyalı sol bek, 76 maçta attığı 8 gol ve yaptığı 5 asistle dikkat çekiyor.
Sarı-kırmızılılar bu oyuncuya geleceğe yatırım gözüyle bakarken, bonservis ödenmeyecek olmasına da olumlu bakıyorlar.
YAİRO MORENO KİMDİR?
Moreno maçlarda skora katkısı ile dikkat çekiyor.
Ülkesinde İndependiente Medellin'deki performansı ile dikkat çeken Moreno burada 25 maçta 7 gol ve 3 asistlik bir performans sergileyip, 2018-19'da 2 milyon 120 bin Euro'ya Meksika'nın Leon takımına transfer oldu ve burada çıktığı 76 maçta 8 gol atıp, 5 de asist üretti.
Galatasaray'a 2019-20 sezonunun devre arasında gelen Saracchi 14 maçta 2 gol ve 4 asistle oynarken 2'si sakat ve 1'i de cezalı olduğu için 3 karşılaşmayı kaçırdı.
Uruguaylı sol bek bu sezon ise 24 maçın 17'sinde forma giydi, sadece 1 asist üretebildi. 4'ü sakatlık ikisi de hastalık sebebiyle toplam 6 mücadelede oynayamadı, bir maçta da yedek soyundu.
FALCAO VE FEGHOULİ DE BELEK'TE
İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı, Galatasaray'ın planlarını değiştirdi. Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor maçı için 3 gün önceden Antalya'ya gitti.
Sakat olan Saracchi ve Emre Taşdemir götürülmezken, Falcao ve Feghouli de Belek kampına dahil edildi.