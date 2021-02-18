Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray'da bir scout transferi daha! Sezon sonu bonservis ödemeden alınacak...

: 'da bir scout transferi daha! Sezon sonu bonservis ödemeden alınacak...

şimdiden sezon sonu transferleri için görüşmelerini sürdürüyor. bilgisine göre Galatasaray yeni sol bekini buldu! Geçen sezonun devre arasında Leipzig'den kiralanan 'nin bonservisi alınmayacak. Uruguaylı sol bekin sık sık sakatlanması nedeniyle sezon sonu devam edilmeyecek. Galatasaray, Meksika'da forma giyen ile ilgileniyor! Kolombiyalı sol bek için bonservis bedeli de ödenmeyecek. İşte son dakika haberinin detayları....

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 18.2.2021 09:14 Son Güncelleme: 18.2.2021 09:26 ABONE OL
Son dakika: Galatasaray'da bir scout transferi daha! Sezon sonu bonservis ödemeden alınacak...

Devre arasında yaptığı transferlerden verim alan , scout ekibinin önerisiyle 25 yaşındaki sol bek için şimdiden harekete geçti. Devre arası transfer döneminde Zamalek'ten Mostafa Mohamed, Monaco'dan Onyekuru, Benfica'dan Gedson Fernandes, Newcastle United'tan Yedlin ve Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katan Galatasaray Leon takımında forma giyen sol bek ile anlaşma zemini arıyor.

Son dakika: Galatasaray'da bir scout transferi daha! Sezon sonu bonservis ödemeden alınacak...

SON DAKİKA: GALATASARAY'DA TRANSFER OPERASYONU! SOL BEKE YAİRO MORENO GELİYOR...

, geçen sezon devre arasında Leipzig'den bir buçuk yıllığına kiraladığı ile sezon sonunda yollarını ayırma kararı aldı.

Son dakika: Galatasaray'da bir scout transferi daha! Sezon sonu bonservis ödemeden alınacak...

Alman kulübünün bonservisini 5 milyon Euro olarak belirlediği Uruguaylı için bu rakamı çok bulan sarı-kırmızılılar, alternatif isimleri aramaya şimdiden başladı. Aslan'ın listesinde ilk sırada ise Meksika liginden bir isim var:

Son dakika: Galatasaray'da bir scout transferi daha! Sezon sonu bonservis ödemeden alınacak...

BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK

Galatasaraylı scoutlar, Leon'da forma giyen 'yu takip etmeye başladı. Sezon sonunda serbest kalacak olan 25 yaşındaki Kolombiyalı sol bek, 76 maçta attığı 8 gol ve yaptığı 5 asistle dikkat çekiyor.

Son dakika: Galatasaray'da bir scout transferi daha! Sezon sonu bonservis ödemeden alınacak...

Sarı-kırmızılılar bu oyuncuya geleceğe yatırım gözüyle bakarken, bonservis ödenmeyecek olmasına da olumlu bakıyorlar.

YAİRO MORENO KİMDİR?

Moreno maçlarda skora katkısı ile dikkat çekiyor.

Son dakika: Galatasaray'da bir scout transferi daha! Sezon sonu bonservis ödemeden alınacak...

Ülkesinde İndependiente Medellin'deki performansı ile dikkat çeken Moreno burada 25 maçta 7 gol ve 3 asistlik bir performans sergileyip, 2018-19'da 2 milyon 120 bin Euro'ya Meksika'nın Leon takımına transfer oldu ve burada çıktığı 76 maçta 8 gol atıp, 5 de asist üretti.

Son dakika: Galatasaray'da bir scout transferi daha! Sezon sonu bonservis ödemeden alınacak...

'a 2019-20 sezonunun devre arasında gelen Saracchi 14 maçta 2 gol ve 4 asistle oynarken 2'si sakat ve 1'i de cezalı olduğu için 3 karşılaşmayı kaçırdı.

Son dakika: Galatasaray'da bir scout transferi daha! Sezon sonu bonservis ödemeden alınacak...

Uruguaylı sol bek bu sezon ise 24 maçın 17'sinde forma giydi, sadece 1 asist üretebildi. 4'ü sakatlık ikisi de hastalık sebebiyle toplam 6 mücadelede oynayamadı, bir maçta da yedek soyundu.

Son dakika: Galatasaray'da bir scout transferi daha! Sezon sonu bonservis ödemeden alınacak...

FALCAO VE FEGHOULİ DE BELEK'TE

İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı, 'ın planlarını değiştirdi. Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor maçı için 3 gün önceden Antalya'ya gitti.

Son dakika: Galatasaray'da bir scout transferi daha! Sezon sonu bonservis ödemeden alınacak...

Sakat olan Saracchi ve Emre Taşdemir götürülmezken, Falcao ve Feghouli de Belek kampına dahil edildi.

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Son dakika: Galatasaray'da bir scout transferi daha! Sezon sonu bonservis ödemeden alınacak...
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