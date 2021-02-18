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Giriş Tarihi: 18.2.2021 10:42 Son Güncelleme: 20.11.2021 23:31

Son dakika: Şampiyonlar Ligi gecesine damga vuran orta saha için yıllar önce gelen itiraf

ERSEL YILDIRIM ERSEL YILDIRIM
Son dakika: Salih Uçan’dan Barcelona PSG maçına damga vuran Paredes için yıllar önce gelen itiraf! Birlikte oynadılar şimdi ise...

Son dakika... Şampiyonlar Ligi son 16 turunda PSG, Barcelona'yı deplasmanda yıktı! Nou Camp'ta oynanan maça Mbappe ve Leandro Paredes damga vurdu. Roma'da yıldızı parlayan Paredes, daha sonra Mancini'nin isteğiyle Zenit'e transfer oldu, kariyerinin zirvesine de PSG formasıyla ulaştı. Barcelona - PSG maçında bir asist yapan, Mbappe'nin ikinci golünde de harika ters topuyla pozisyonu hazırlayan Paredes hakkında Salih Uçan'ın sözleri yeniden gündem oldu! İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Kylian Mbappe dün gece sergilediği performansla yine herkesi büyüledi! Barcelona - PSG maçından son dakika gelişmeleri üst üste geliyor. PSG'ye çeyrek final kapısını aralayan Mpappe, dün gece attığı 3 golle sosyal medyayı salladı. Maçın gizli kahramanı ise orta sahada forma giyen Arjantinli Paredesti... Salih Uçan'ın seneler önce Paredes hakkında söylediği sözler ortaya çıktı!

Son dakika: Salih Uçan’dan Barcelona PSG maçına damga vuran Paredes için yıllar önce gelen itiraf! Birlikte oynadılar şimdi ise...

SON DAKİKA: MBAPPE BARCELONA'YI SAHADAN SİLDİ! PAREDES MAÇA DAMGA VURDU...

Salih Uçan'ın Fenerbahçe'den Roma'ya transfer olduğu dönemde orta sahada bol alternatif vardı. Roma, Boca Juniors'tan Leandro Paredes'i kadrosuna kattı. 1.5 yıllığına kiralanan Parades ile Salih Uçan orta sahada rekabete girdi. Hatta o dönem İtalyan gazeteleri, hem Salih hem de Paredes'in transfer edilmesini yanlış olarak değerlendirip altyapıya önem verilmemesini eleştirdi.

Son dakika: Salih Uçan’dan Barcelona PSG maçına damga vuran Paredes için yıllar önce gelen itiraf! Birlikte oynadılar şimdi ise...

Salih Uçan ve Paredes yaşadığı sakatlıklar yüzünden Roma'da fazla forma şansı bulamadı. Parades, o dönem önemli bir karar verip Empoli'ye kiralandı. Salih Uçan kendisini isteyen Seria A takımlarının tekliflerini reddetti ve ikinci senesinde de Roma'da kaldı.

Son dakika: Salih Uçan’dan Barcelona PSG maçına damga vuran Paredes için yıllar önce gelen itiraf! Birlikte oynadılar şimdi ise...

Salih Uçan, Strootman, Pjanic, Keita rotasyonunun içine dahil olamadı ve kiralık sözleşmesi bitince Fenerbahçe'ye döndü.

Psikolojik olarak kendine gelemeyen Salih Uçan'ın Fenerbahçe macerası da istediği gibi gitmedi.

Son dakika: Salih Uçan’dan Barcelona PSG maçına damga vuran Paredes için yıllar önce gelen itiraf! Birlikte oynadılar şimdi ise...

Dick Advocaat'ın forma şansı vermediği Salih, önce İsviçre ekibi Sion'a sonra da Empoli'ye kiralandı. Fenerbahçe, Empoli'den Miha Zajc'ı transfer ederken Salih'in de bonservisi Empoli'ye verildi.

Son dakika: Salih Uçan’dan Barcelona PSG maçına damga vuran Paredes için yıllar önce gelen itiraf! Birlikte oynadılar şimdi ise...

SALİH UÇAN ALANYASPOR'A PAREDES PSG'YE...

Salih Uçan, Empoli'de inişli çıkışlı bir performans gösterdi. Daha sonra o dönemki Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut'un isteğiyle Alanyaspor'a transfer edildi. İlk röportajında oynamak istediğini ifade eden Salih Uçan, 1.5 sezonun sonunda takımının önemli isimlerinden biri olmayı başardı. Salih Uçan'ın sezon sonu Galatasaray'a transfer olması bekleniyor.

Son dakika: Salih Uçan’dan Barcelona PSG maçına damga vuran Paredes için yıllar önce gelen itiraf! Birlikte oynadılar şimdi ise...

PAREDES'İN KİRALIK KARARI KARİYERİNİ DEĞİŞTİRDİ!

San Justo doğumlu Leandro Paredes'in kariyer dönüm noktası Empoli'ye kiralık gitmesi oldu. Roma'nın satın alma opsiyonunu kullandığı Paredes, Seria A'da Empoli formasıyla başarılı bir performans göstererek Roma'ya geri döndü.

Son dakika: Salih Uçan’dan Barcelona PSG maçına damga vuran Paredes için yıllar önce gelen itiraf! Birlikte oynadılar şimdi ise...

MANCİNİ ÖZELLİKLE İSTEDİ!

Zenit'in o dönemki İtalyan teknik direktörü Roberto Mancini, Paredes'i isteyince Rus ekibi 23 milyon Euro ödeyerek Arjantinli orta sahayı transfer etti!

Son dakika: Salih Uçan’dan Barcelona PSG maçına damga vuran Paredes için yıllar önce gelen itiraf! Birlikte oynadılar şimdi ise...

DEVLERİN RADARINA GİRDİ!

Zenit'te gösterdiği performansla yeniden Avrupa futbolunun gözdesi olan Leandro Parades, Avrupa devlerinin radarına girdi. 2019 devre arası transfer döneminde 40 milyon Euro bonservis bedeliyle PSG'ye transfer olan Paredes, dünkü Barcelona maçının yıldızları arasında yer aldı.

Son dakika: Salih Uçan’dan Barcelona PSG maçına damga vuran Paredes için yıllar önce gelen itiraf! Birlikte oynadılar şimdi ise...

SALİH UÇAN RÖPORTAJINDA AÇIKLAMIŞTI...

Salih Uçan, Roma dönemiyle ilgili yaptığı bir açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı. "Roma döneminde orta sahada çok isim vardı, hepsi de çok iyi oyuncuydu. Ben ve Paredes o rotasyona giremiyorduk."

Son dakika: Salih Uçan’dan Barcelona PSG maçına damga vuran Paredes için yıllar önce gelen itiraf! Birlikte oynadılar şimdi ise...

"Paredes kiralık gitmeyi kabul etti ve bu onun için çok iyi oldu. Bense bir sene daha kendimi göstermek istedim, sakatlıklar peşimi bırakmayınca orada başarılı olamadım ve geri döndüm."

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Son dakika: Şampiyonlar Ligi gecesine damga vuran orta saha için yıllar önce gelen itiraf
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