Kylian Mbappe dün gece sergilediği performansla yine herkesi büyüledi! Barcelona - PSG maçından son dakika gelişmeleri üst üste geliyor. PSG'ye çeyrek final kapısını aralayan Mpappe, dün gece attığı 3 golle sosyal medyayı salladı. Maçın gizli kahramanı ise orta sahada forma giyen Arjantinli Paredesti... Salih Uçan'ın seneler önce Paredes hakkında söylediği sözler ortaya çıktı!
SON DAKİKA: MBAPPE BARCELONA'YI SAHADAN SİLDİ! PAREDES MAÇA DAMGA VURDU...
Salih Uçan'ın Fenerbahçe'den Roma'ya transfer olduğu dönemde orta sahada bol alternatif vardı. Roma, Boca Juniors'tan Leandro Paredes'i kadrosuna kattı. 1.5 yıllığına kiralanan Parades ile Salih Uçan orta sahada rekabete girdi. Hatta o dönem İtalyan gazeteleri, hem Salih hem de Paredes'in transfer edilmesini yanlış olarak değerlendirip altyapıya önem verilmemesini eleştirdi.
Salih Uçan ve Paredes yaşadığı sakatlıklar yüzünden Roma'da fazla forma şansı bulamadı. Parades, o dönem önemli bir karar verip Empoli'ye kiralandı. Salih Uçan kendisini isteyen Seria A takımlarının tekliflerini reddetti ve ikinci senesinde de Roma'da kaldı.
Salih Uçan, Strootman, Pjanic, Keita rotasyonunun içine dahil olamadı ve kiralık sözleşmesi bitince Fenerbahçe'ye döndü.
Psikolojik olarak kendine gelemeyen Salih Uçan'ın Fenerbahçe macerası da istediği gibi gitmedi.
Dick Advocaat'ın forma şansı vermediği Salih, önce İsviçre ekibi Sion'a sonra da Empoli'ye kiralandı. Fenerbahçe, Empoli'den Miha Zajc'ı transfer ederken Salih'in de bonservisi Empoli'ye verildi.
SALİH UÇAN ALANYASPOR'A PAREDES PSG'YE...
Salih Uçan, Empoli'de inişli çıkışlı bir performans gösterdi. Daha sonra o dönemki Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut'un isteğiyle Alanyaspor'a transfer edildi. İlk röportajında oynamak istediğini ifade eden Salih Uçan, 1.5 sezonun sonunda takımının önemli isimlerinden biri olmayı başardı. Salih Uçan'ın sezon sonu Galatasaray'a transfer olması bekleniyor.
PAREDES'İN KİRALIK KARARI KARİYERİNİ DEĞİŞTİRDİ!
San Justo doğumlu Leandro Paredes'in kariyer dönüm noktası Empoli'ye kiralık gitmesi oldu. Roma'nın satın alma opsiyonunu kullandığı Paredes, Seria A'da Empoli formasıyla başarılı bir performans göstererek Roma'ya geri döndü.
MANCİNİ ÖZELLİKLE İSTEDİ!
Zenit'in o dönemki İtalyan teknik direktörü Roberto Mancini, Paredes'i isteyince Rus ekibi 23 milyon Euro ödeyerek Arjantinli orta sahayı transfer etti!
DEVLERİN RADARINA GİRDİ!
Zenit'te gösterdiği performansla yeniden Avrupa futbolunun gözdesi olan Leandro Parades, Avrupa devlerinin radarına girdi. 2019 devre arası transfer döneminde 40 milyon Euro bonservis bedeliyle PSG'ye transfer olan Paredes, dünkü Barcelona maçının yıldızları arasında yer aldı.
SALİH UÇAN RÖPORTAJINDA AÇIKLAMIŞTI...
Salih Uçan, Roma dönemiyle ilgili yaptığı bir açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı. "Roma döneminde orta sahada çok isim vardı, hepsi de çok iyi oyuncuydu. Ben ve Paredes o rotasyona giremiyorduk."
"Paredes kiralık gitmeyi kabul etti ve bu onun için çok iyi oldu. Bense bir sene daha kendimi göstermek istedim, sakatlıklar peşimi bırakmayınca orada başarılı olamadım ve geri döndüm."