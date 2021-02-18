SALİH UÇAN RÖPORTAJINDA AÇIKLAMIŞTI...

Salih Uçan, Roma dönemiyle ilgili yaptığı bir açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı. "Roma döneminde orta sahada çok isim vardı, hepsi de çok iyi oyuncuydu. Ben ve Paredes o rotasyona giremiyorduk."