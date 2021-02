Türkiye'de zemin problemi nasıl çözülür? Usta yazar araştırdı

40 binden fazla kapasiteye sahip stadyumlarda son 20 yılda kale arkası tribünlerinin de artık "açık tribün" olmadığı gerçeği çim uzmanlarına farklı çözümler üretmelerini sağladı. Sahaya dizilen ultraviyole kaynaklarıyla zeminin sararmaması ve çim köklerinin sezon boyunca güçlü kalması hedefleniyor. Bu teknolojiyi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş da kullanırken suni güneş ile zeminlerini kurtaran iki kulüp bu konuda referans noktası. Real Madrid'in stadı Santiago Bernabeu'da güneş almayan bir ceza sahası ve Milan ile Inter'in ortak kullandığı San Siro'da iki ceza sahası güneşe olan hasretlerini yıllar içinde bu UV lambalarıyla giderdi.

40 KİŞİLİK İNSAN GRUBU ÇALIŞIYOR

Zeminin yapım aşamasında doğru mühendislik, doğru toprak ve çim tohumu seçimi, yeni teknoloji, bilgisayarla kontrol edilen sulama size sezon başında harika bir zemin sunuyor ama sonrasında iş yine insan emeğinde bitiyor. Sezon boyunca doğru zamanda, doğru miktarda sulama ve işin püf noktası, oyunun hızını yavaşlatmayacak uzunlukta biçilmesi gereken çimler. İşte bu noktada tanımamız gereken insanlar, yıldız futbolcu gibi Avrupa'nın birçok kulübüne transfer olan İngiliz çim uzmanları. Premier Lig'in dillere destan mükemmel zeminlerini 12 ay boyunca aynı standartta tutan bu profesyonellerin yönetiminde 20 ile 40 kişi arasında değişen bir insan grubu çalışıyor. Üstelik sorumlu oldukları tek yer stadyum zeminleri değil. Hafta boyunca takımın idman yaptığı, altyapıdaki gençlerin oynadığı sahalardan da onlar sorumlular. Premier Lig yönetimi her sezon yılın futbolcusu, teknik adamını seçerken onları da unutmamış ve İngiltere'de her yıl en iyi zemini hazırlayan bu ödülün sahibi oluyor. Bu isimler arasında yıldız futbolcu kadar meşhur olan isim ise Paul Burgess. 10 yıl Arsenal'de çalıştıktan sonra 2009 yılında Real Madrid'e transfer olan Burgess, geçen ay İspanyol kulübünden "Yeni hedeflerimin peşinden koşacağım" diyerek ayrılırken spor sayfalarında manşet olmayı başarmış bir isim. Santiago Bernabeu'nun zemininin yanında Real Madrid tesislerindeki 14 futbol sahasının da 11 yıl boyunca kusursuz bir şekilde kalmasını sağlayan İngiliz çim uzmanı, UEFA'nın da danışmanı. Şampiyonlar Ligi finaline hazırlanan ve her taraftarın kendi stadyumunda olmasını hayal ettiği Atatürk Olimpiyat Stadı'nın mükemmel zemininde de Paul Burgess'in imzası var.