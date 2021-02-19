Süper Lig'in en çok can yakan sorunu sakatlıklar... Peki, sakatlıkları önlemek mümkün mü?

Sakatlık Önleyici Uzmanı ve Spor Fizyoterapisti Gülşah Başandaç'ın kalan açıklamaları ve önerileri şöyle:

"Futbolcunun kötü bir zeminde de vücudunu her zaman dengede ve kuvvetli tutması gerekir. Bunun da tek yolu, bazı fiziksel testler yaparak, risk analizi ile oyuncunun eksik yönlerini belirleyip, risk profilini iyileştirmek için bu eksik yönleri geliştirmektir. Çim sahalar iyileştirilemiyor ise sporcuyu ve kullanılan ekipmanı iyileştirmek mecburi çözüm.

Kısa vadede kas iskelet sistemi sakatlıklarına, yorgunluğa ve uzun dönemde de aşırı kullanıma bağlı yaralanmalara sürantrene olmaya yol açabilir. Ayrıca fiziksel sakatlıkları çağırdığı gibi, kişi ne kadar iyi beslense de enerji metabolizmasını olumsuz etkileyecek, psikolojik olarak da yorgunluk yaratacağı için performansı düşürecektir."