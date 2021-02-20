CANLI | Denizlispor - Gençlerbirliği

Süper Lig'in 26. haftası düşme hattını yakından ilgilendiren bir maça sahne oluyor.
Denizlispor, sahasında Başkent ekibi Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Denizli Atatürk Stadı'ndaki zorlu müsabaka saat 16.00'da başladı ve karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.
BeIN Sports HD 2'den canlı yayınlanana maçın anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...
Karşılaşma öncesinde Gençlerbirliği'nin 20, Denizlispor'un ise 18 puanı bulunuyor.
İLK 11'LER...
Denizlispor: Cenk, Özer, Fabiano, Mustafa, Ayman, Murawski, Diskerud, Recep, Sagal, Mesanovic, Rodallega.
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ömürcan, Arda, Toure, Polomat, Piris, Soner, Furman, Candeais, Ayite, Sandro.
DENİZLİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ - CANLI ANLATIM
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