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'in 26. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Denizli Atatürk Stadı'ndaki mücadele saat 16.00'da başladı ve beIN Sports HD 2'den naklen yayınlanıyor. Ligin geride kalan diliminde Gençlerbirliği 20, Denizlispor ise 18 puan topladı. 'nun düdük çaldığı müsabakayı sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 20.2.2021 16:01 ABONE OL
CANLI | Denizlispor - Gençlerbirliği

Süper Lig'in 26. haftası düşme hattını yakından ilgilendiren bir maça sahne oluyor.

Denizlispor, sahasında Başkent ekibi Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Denizli Atatürk Stadı'ndaki zorlu müsabaka saat 16.00'da başladı ve karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.

BeIN Sports HD 2'den canlı yayınlanana maçın anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Karşılaşma öncesinde Gençlerbirliği'nin 20, Denizlispor'un ise 18 puanı bulunuyor.

İLK 11'LER...

Denizlispor: Cenk, Özer, Fabiano, Mustafa, Ayman, Murawski, Diskerud, Recep, Sagal, Mesanovic, Rodallega.

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ömürcan, Arda, Toure, Polomat, Piris, Soner, Furman, Candeais, Ayite, Sandro.

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