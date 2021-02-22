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Fenerbahçe kaybetti paylaştı! İrfan Can'a gönderme...

Fenerbahçe'nin Göztepe'ye mağlup olmasının ardından dün gece geç saatlerde 'dan bir paylaşım geldi. 'Prenslerim' notuyla ve 'ı paylaşan Galatasaray kaptanı Arda Turan'ın bu hareketi 'ye bir gönderme olarak algılandı.

Giriş Tarihi: 22.2.2021 09:15 Son Güncelleme: 22.2.2021 09:16 ABONE OL
Fenerbahçe kaybetti Arda Turan paylaştı! İrfan Can'a gönderme...

Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı'nın İrfan Can'ı Galatasaray'a getirmek için çaba harcadığı fakat milli oyuncunun transferin son günü Fenerbahçe'yi tercih ettiği ifade edilmişti. Taylan ve Oğulcan bir maç sonunda kahve içme sevinci yaparak İrfan Can'a mesaj göndermişti.

İrfan Can Kahveci de Arda Turan'ın paylaştığı 'sevinç' fotoğrafını beğenmişti. Milli yıldız Başakşehir'den kaldığı sakatlıktan dolayı Fenerbahçe'de henüz forma giyemedi.

Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, Fenerbahçe'nin Göztepe'ye mağlup olmasından sonra 'Prenslerim' notu düşerek sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı.

Arda Turan daha önce Emre Belözoğlu ile yaptığı Instagram canlı yayınında en beğendiği yerli futbolcunun İrfan Can Kahveci olduğunu ifade etmişti. Emre Belözoğlu da İrfan Can'ın gelişimine tanıklık ettiklerini çok iyi yerlere geleceğine inandığını vurgulamıştı.

ÖMER BAYRAM KIRIK KABURGAYLA OYNADI

Alanyaspor maçında Saracchi'nin sakat olmasından dolayı sol bekte görevlendirilen Ömer Bayram'ın sakat sakat oynadığı ortaya çıktı. Kaburgasında kırık olduğunu belirten bir paylaşım yapan takım kaptanlarından Arda Turan, "Kaburgaymış, kırıkmış dinlemez aslan kardeşim benim" diyerek 29 yaşındaki oyuncunun durumunu paylaştı.

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Fenerbahçe kaybetti Arda Turan paylaştı! İrfan Can'a gönderme...
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