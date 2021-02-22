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Son dakika: 'da son mucize Luyindama! onu nasıl kazandı?

'da mucizelerine devam ediyor. , sezonun ilk yarısında gösterdiği kötü performans sonrası formasını Ryan Donk’a kaptırmıştı. Fatih Terim’in Kasımpaşa ve Alanyaspor maçlarında yeniden 11’de görev verdiği Kongolu stoperi nasıl tekrar kazandığı ortaya çıktı.

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 22.2.2021 13:37 Son Güncelleme: 22.2.2021 13:40 ABONE OL
Son dakika: Galatasaray'da son mucize Luyindama! Fatih Terim onu nasıl kazandı?

takım içinden transfer yapmaya devam ediyor. Sezonun ilk yarısında inişli-çıkışlı bir performans gösteren formasını uzun süre Ryan Donk'a kaptırmıştı.

Son dakika: Galatasaray'da son mucize Luyindama! Fatih Terim onu nasıl kazandı?

Kasımpaşa ve Alanyaspor maçlarında 11'e geri dönen Luyindama'yı Terim'in nasıl tekrar kazandığının perde arkası aralandı. İşte detaylar...

Son dakika: Galatasaray'da son mucize Luyindama! Fatih Terim onu nasıl kazandı?

Geçen sezon çapraz bağları kopan Kongolu stoper tam 10 ay sahalardan uzak kaldı. 1.91 boyundaki Luyindama'nın dönüşü için acele edilmedi.

Son dakika: Galatasaray'da son mucize Luyindama! Fatih Terim onu nasıl kazandı?

Teknik heyette ''Böyle iri yapılı bir oyuncunun kas kütlesi, sakatlıktan çıkmış diğer oyunculara göre yavaş oturuyor. Eski hızını yakalaması zaman alacak'' görüşü hakimdi.

Son dakika: Galatasaray'da son mucize Luyindama! Fatih Terim onu nasıl kazandı?

Donk'un arkasında yedek bekleyen Luyindama bu süreçte bir hazırlık maçı ve bir kampa geç katıldı. Disiplini elden bırakmayan de oyuncusunu tatlı-sert uyardı ancak '2019'da 'Bonservisini almalıyız, ileride çok yüksek rakamlara satacağız'' dediği Luyindama'dan vazgeçmedi.

Son dakika: Galatasaray'da son mucize Luyindama! Fatih Terim onu nasıl kazandı?

İkinci yarı planlamasında Luyindama'yı as takımda düşünen Terim, doğru zamanı bekledi ve fiziksel mücadele gerektiren Kasımpaşa maçında formayı verdi.

Son dakika: Galatasaray'da son mucize Luyindama! Fatih Terim onu nasıl kazandı?

Hocasını mahcup etmeyen Luyindama kalıcı olarak ilk 11'e girdi ve Alanya'da Muslera ile birlikte sahanın en iyisiydi. Tekmeye kafa sokmaktan kaçınmayan 27 yaşındaki oyuncuyu İngiliz kulüpleri tekrar izlemeye başladı.

Son dakika: Galatasaray'da son mucize Luyindama! Fatih Terim onu nasıl kazandı?

'YENİ TAYLAN' ETEBO

şapkadan tavşan çıkarmaya devam ediyor. Terim'in son eseri oldu. Rotasyona gidilen Kasımpaşa maçında bulduğu şansı iyi değerlendiren Etebo, Alanya deplasmanında da ilk 11'deydi.

Son dakika: Galatasaray'da son mucize Luyindama! Fatih Terim onu nasıl kazandı?

6 numara rolünde yine başarılı olan Nijeryalı oyuncu, Taylan'ı aratmadı. Terim iyi oynayan 'yu ödüllendirmeye devam edecek ve Erzurumspor maçındaki da Taylan'ın yerine ilk 11'de oynatacak.

Son dakika: Galatasaray'da son mucize Luyindama! Fatih Terim onu nasıl kazandı?

TFF'nin yabancı kuralında yaptığı değişiklik bir anlamda 'yu bugünlere getirdi. 14 olan sınır 16'ya yükseltilince Nijeryalı oyuncunun kiralık sözleşmesi Ocak ayında feshedilmedi.

Son dakika: Galatasaray'da son mucize Luyindama! Fatih Terim onu nasıl kazandı?

Takımda kalan , herkesin kendisinden ümidi kestiği dönemde 'in verdiği forma fırsatını iyi değerlendirdi ve bir anda ilk 11'in bankosu oldu.

Son dakika: Galatasaray'da son mucize Luyindama! Fatih Terim onu nasıl kazandı?

1995 doğumlu 'nun bu performansını koruması halinde sezon sonunda Stoke City'den bonservisinin alınması gündeme gelecek.

Son dakika: Galatasaray'da son mucize Luyindama! Fatih Terim onu nasıl kazandı?

DEPLASMAN "FATİH"İ

henüz deplasmanda 13 maç oynamasına rağmen geçen 3 yıldaki dış saha performansını geride bıraktı. Şampiyon olduğu 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında 17 deplasmanda 26'şar puan toplayan sarı-kırmızılı takım geçen sezon ise dış sahada 21 puanda kalmıştı. yönetimindeki Galatasaray şu ana kadar çıktığı 13 deplasmandan 9 galibiyet alarak 27 puana ulaştı.

Son dakika: Galatasaray'da son mucize Luyindama! Fatih Terim onu nasıl kazandı?

KANKALARI ARTIK ARDA

Yakın arkadaşları İrfan Can Kahveci'yi Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra takipten çıkaran -Oğulcan Çağlayan ikilisi, pazar akşamını Arda Turan'ın evinde geçirdi. Eşi Aslı Turan'la birlikte genç oyuncuları evinde ağırlayan Arda, ''Prenslerim'' notuyla fotoğraf paylaştı.

Son dakika: Galatasaray'da son mucize Luyindama! Fatih Terim onu nasıl kazandı?

FEGHOULI ALARMI

Alanya'dan döndükten sonra rejenerasyon çalışması gerçekleştiren pazartesi günü izin yaptı. Erzurumspor maçı hazırlıklarına başlayacak sarı-kırmızılı takımda Feghouli yetiştirilmeye çalışılıyor. Bir aydır sahalardan uzak Cezayirli yıldızın bu hafta takıma dönmesi planlanıyor.

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Son dakika: Galatasaray'da son mucize Luyindama! Fatih Terim onu nasıl kazandı?
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