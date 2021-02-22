Fatih Terim takım içinden transfer yapmaya devam ediyor. Sezonun ilk yarısında inişli-çıkışlı bir performans gösteren Christian Luyindama formasını uzun süre Ryan Donk'a kaptırmıştı.
Kasımpaşa ve Alanyaspor maçlarında 11'e geri dönen Luyindama'yı Terim'in nasıl tekrar kazandığının perde arkası aralandı. İşte detaylar...
Geçen sezon çapraz bağları kopan Kongolu stoper tam 10 ay sahalardan uzak kaldı. 1.91 boyundaki Luyindama'nın dönüşü için acele edilmedi.
Teknik heyette ''Böyle iri yapılı bir oyuncunun kas kütlesi, sakatlıktan çıkmış diğer oyunculara göre yavaş oturuyor. Eski hızını yakalaması zaman alacak'' görüşü hakimdi.
Donk'un arkasında yedek bekleyen Luyindama bu süreçte bir hazırlık maçı ve bir kampa geç katıldı. Disiplini elden bırakmayan Fatih Terim de oyuncusunu tatlı-sert uyardı ancak '2019'da 'Bonservisini almalıyız, ileride çok yüksek rakamlara satacağız'' dediği Luyindama'dan vazgeçmedi.
İkinci yarı planlamasında Luyindama'yı as takımda düşünen Terim, doğru zamanı bekledi ve fiziksel mücadele gerektiren Kasımpaşa maçında formayı verdi.
Hocasını mahcup etmeyen Luyindama kalıcı olarak ilk 11'e girdi ve Alanya'da Muslera ile birlikte sahanın en iyisiydi. Tekmeye kafa sokmaktan kaçınmayan 27 yaşındaki oyuncuyu İngiliz kulüpleri tekrar izlemeye başladı.
'YENİ TAYLAN' ETEBO
Fatih Terim şapkadan tavşan çıkarmaya devam ediyor. Terim'in son eseri Etebo oldu. Rotasyona gidilen Kasımpaşa maçında bulduğu şansı iyi değerlendiren Etebo, Alanya deplasmanında da ilk 11'deydi.
6 numara rolünde yine başarılı olan Nijeryalı oyuncu, Taylan'ı aratmadı. Terim iyi oynayan Etebo'yu ödüllendirmeye devam edecek ve Erzurumspor maçındaki da Taylan'ın yerine ilk 11'de oynatacak.
TFF'nin yabancı kuralında yaptığı değişiklik bir anlamda Etebo'yu bugünlere getirdi. 14 olan sınır 16'ya yükseltilince Nijeryalı oyuncunun kiralık sözleşmesi Ocak ayında feshedilmedi.
Takımda kalan Etebo, herkesin kendisinden ümidi kestiği dönemde Fatih Terim'in verdiği forma fırsatını iyi değerlendirdi ve bir anda ilk 11'in bankosu oldu.
1995 doğumlu Etebo'nun bu performansını koruması halinde sezon sonunda Stoke City'den bonservisinin alınması gündeme gelecek.
DEPLASMAN "FATİH"İ
Galatasaray henüz deplasmanda 13 maç oynamasına rağmen geçen 3 yıldaki dış saha performansını geride bıraktı. Şampiyon olduğu 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında 17 deplasmanda 26'şar puan toplayan sarı-kırmızılı takım geçen sezon ise dış sahada 21 puanda kalmıştı. Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray şu ana kadar çıktığı 13 deplasmandan 9 galibiyet alarak 27 puana ulaştı.
KANKALARI ARTIK ARDA
Yakın arkadaşları İrfan Can Kahveci'yi Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra takipten çıkaran Taylan Antalyalı-Oğulcan Çağlayan ikilisi, pazar akşamını Arda Turan'ın evinde geçirdi. Eşi Aslı Turan'la birlikte genç oyuncuları evinde ağırlayan Arda, ''Prenslerim'' notuyla fotoğraf paylaştı.
FEGHOULI ALARMI
Alanya'dan döndükten sonra rejenerasyon çalışması gerçekleştiren Galatasaray pazartesi günü izin yaptı. Erzurumspor maçı hazırlıklarına başlayacak sarı-kırmızılı takımda Feghouli yetiştirilmeye çalışılıyor. Bir aydır sahalardan uzak Cezayirli yıldızın bu hafta takıma dönmesi planlanıyor.