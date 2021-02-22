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'ın çalıştırıcısı , son yılların en kötüsü!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden ’ı çalıştıran , Kuzey Londra ekibinin son yıllardaki en kötü teknik direktör performansını sergiledi. 2020-21 sezonunda son olarak West Ham United’a kaybeden Tottenham, ligde 36 puanda kalarak 9. Sıraya kadar geriledi. Tottenham, ligde alınan kötü sonuçların yanı sıra, Avrupa Ligi son 32 turunda Wolfsberger’i 4-1 mağlup ederek, rövanş öncesi avantajı yakalamıştı. İşte Jose Mourinho’nun Tottenham’ı çalıştırmaya başladığı günden bu yana sergilediği performans…

Giriş Tarihi: 22.2.2021 16:37 Son Güncelleme: 22.2.2021 16:59 ABONE OL
Tottenham'ın çalıştırıcısı Jose Mourinho, son yılların en kötüsü!

Dünyanın en iyi teknik direktörleri arasında kabul edilen Jose Mourinho, yakaladığı başarıları ile bu iddiaları kanıtlıyor. Portekizli teknik adam, kariyerinde ilk olarak Porto'da kazandığı kupalar ile adını duyurmuştu.

Rakiplerine göre daha düşük bir bütçe ile 2004 yılında Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götüren Mourinho, daha sonra Chelsea, Inter, Real Madrid ve Manchester United gibi dünyaca ünlü kulüplerde kupa kazanmaya devam etti.

2018 yılında Manchester United'dan ayrıldıktan sonra yaklaşık 1 yıl dinlenme sürecine giren 58 yaşındaki çalıştırıcı, 20 Kasım 2019'da Kuzey Londra ekibi Tottenham ile anlaşma sağladı.

SON BEŞ TEKNİK ADAM ARASINDA EN KÖTÜSÜ

Tottenham'ın başına geçmesinin ardından 50 Premier Lig maçına çıkan Jose Mourinho, bu maçlarda 23 galibiyet, 12 beraberlik ve 15 mağlubiyet alarak 1.62 puan ortalamasını tutturdu. Kazanma yüzdesi olarak ise 46'da kalan Mourinho, bu istatistikleriyle Tottenham'ın son 5 teknik adamı arasında en kötüsü haline geldi.

Tottenham'da Juande Ramos, Harry Redknapp, André Villas-Boas, Tim Sherwood ve Mauricio Pochettino gibi teknik adamlar arasında Mourinho, en kötü galibiyet yüzdesi ve en kötü puan ortalamasına sahip olarak Tottenham taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.

Bu isimler arasında en yüksek galibiyet yüzdesine sahip olan çalıştırıcı çıktığı 22 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak %59'u tutturan Tim Sherwood oldu.

Sherwood'u, 202 maçta 113 galibiyet, 43 beraberlik ve 46 mağlubiyet alarak %56'yı yakalayan Pochettino takip etti.

Harry Redknapp ise Mourinho'dan sonraki en kötü yüzdeye sahip olan isim oldu. Redknapp, 144 maçta 71 galibiyet, 37 beraberlik ve 36 mağlubiyet ile 1.74 puan ortalamasını yakaladı ve %49 galibiyet yüzdesine sahip oldu.

Premier Lig'de West Ham yenilgisiyle birlikte son 6 maçının 5'ini kaybeden Tottenham'da, Jose Mourinho liderlik şanslarının matematiksel olarak hala mümkün olduğunu söylemişti.

Kaynak: The Sun

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Tottenham'ın çalıştırıcısı Jose Mourinho, son yılların en kötüsü!
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