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'nın hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı

28 Şubat ve 4 Mart tarihleri arasında İstanbul'da hazırlık kampına girecek olan 'nda aday kadro açıklandı.

İHA
Giriş Tarihi: 22.2.2021 14:58 ABONE OL
U19 Milli Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı

U19 Milli Takımı'nın 28 Şubat-4 Mart 2021 tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 28 Şubat Pazar günü saat 13.00'te TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.
U19 Milli Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Arda Özçimen (Göztepe), Kağan Moradaoğlu (Trabzonspor)

Defans: Seyfettin Anıl Yaşar (Afjet Afyonspor), Ertuğrul Kurtuluş (Bursaspor), Rahmi Salih Kaya (Altınordu), Emin Bayram (Boluspor), Çağtay Kurukalıp (Kasımpaşa), Muhammed Emin Sarıkaya (Medipol Başakşehir FK), Taha Erdem Cevahiroğlu (Trabzonspor), Nurettin Korkmaz (Kayserispor)

Orta Saha: Hakan Yeşil (Trabzonspor), Furkan Metin (Altınordu), Berat Altındiş (Bursaspor), Buluthan Bulut (Alanya Kestelspor), Samed Onur (Bayer 04 Leverkusen), Semih Altıkulaç (Standard de Liege), Eyüp Akcan (Tarsus İdman Yurdu), Fatih Yiğit Şanlıtürk (Fenerbahçe), Emre Demir (Kayserispor), Muhammet Tunahan Taşçı (Ajax)

Forvet: Salih Kavrazlı (Hekimoğlu Trabzon), Erencan Yardımcı (Eyüpspor), Polat Abay (Niğde Anadolu FK)
Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas

Teknik Direktör: Şenol Ustaömer

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U19 Milli Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı
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