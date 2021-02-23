Ahmet Ağaoğlu'ndan şampiyonluk mesajı: "Özlemini çektiğimiz kupayı da müzemize götüreceğiz"

"Çok kısa süre önce ekonomik, sosyal ve sportif olarak dibe vurmuş olan kulübümüzün, iki yıllık zaman diliminde Türkiye'nin ekonomisi en iyi futbol takımı haline gelmesi tesadüf değildir. Sportif manadaki başarılara hasret kalan camiamızın, geçtiğimiz yıl şampiyonluğu kıl payı kaçırması, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupayı müzesine getirmesi de tesadüf değildir. Bu başarılar, Trabzonspor camiasının büyüklüğünü, gücünü ve zorluklarla başa çıkabilme kabiliyetini göstermektedir. Her ne kadar sizlerden uzak, doyasıya sevinemediğimiz ve coşkuyla kutlayamadığımız süreçleri yaşasak da ülkemizin en önemli iki kupasını Trabzonspor'umuza kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Umuyor ve diliyorum ki sabırla, sükunetle, kararlılıkla devam ettiğimiz bu yolda, hasretini çektiğimiz en büyük kupayı da müzemize getireceğiz."