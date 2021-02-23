Fenerbahçe taraftarının MR'ından bu sonuç çıktı!

Katılımcılar, fanatik ve fanatik olmayanlar olarak iki ayrı gruba ayrıldı. Bu kişilere, MR cihazı içinde takımlarının ezeli rakibi Galatasaray'ı 6-0 yendiği maçın gollerinin görüntüleri ile Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 5-1 mağlup ettiği maçın görüntüleri izletildi. Ayrıca, taraftarlara, hiçbir ilgilerinin olmadığı başka bir ülkenin tanınmayan takımlarının yaptığı bir maçın görüntüleri de izlettirildi. Taraftarların maçları izlerken gösterdikleri beyin tepkileri özel bir MR yöntemi ile kayıt edildi.

ANNE-ÇOCUK SEVGİSİ GİBİ

Araştırmanın sonucunda fanatik olan ve fanatik olmayan taraftarların maçları izlerken farklı beyin tepkileri verdikleri tespit edildi. Fanatik Fenerbahçe taraftarları, takımlarının maçlarını izlerken, olumlu ya da olumsuz sonuç fark etmeksizin, beyinlerinde duygular ve motivasyon ile ilişkili alanlarda yoğun bir aktivite gösterdiler. Söz konusu bölgelerin anne- çocuk sevgisi ve romantik aşkta aktive olan bölgeler ile aynı olduğu belirlendi. Araştırmayı yapan uzmanlar, bu sonucu, "Fenerbahçeliler tuttukları takımlarının maçlarını izlerken aşıklar ve itinayla bebeğiyle ilgilenen annelerin verdiği beyin tepkilerinin aynısını verdi" diye değerlendirdi.