Fenerbahçe taraftarının MR'ından bu sonuç çıktı!

İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı ve İstanbul Üniversitesi Hulusi Behçet Yaşam Bilimleri Araştırma Laboratuvarı çalışanları Prof. Dr. Başar Bilgiç, Prof. Dr. Hakan Gürvit, Prof. Dr. Tamer Demiralp, Prof. Dr. Murat Emre, Yard. Doç. Dr. Bedia Samancı, Öğretim Görevlisi Elif Kurt, Araştırma Görevlisi Çağrı Can Makar ve Öğretim Görevlisi Çiğdem Ulaşoğlu Yıldız beyin üzerinde farklı bir çalışmaya imza attı.
6-0'LIK GALİBİYET, 5-1'LİK MAĞLUBİYET İZLETTİRİLDİ
Beyin görüntüleme araştırması için sosyal medya üzerinden Fenerbahçeli taraftarlara çağrı yapıldı. Gönüllü olanlar çalışmaya katılmak için hastaneye gelerek manyetik rezonans (MR) çekimine girdi.
Katılımcılar, fanatik ve fanatik olmayanlar olarak iki ayrı gruba ayrıldı. Bu kişilere, MR cihazı içinde takımlarının ezeli rakibi Galatasaray'ı 6-0 yendiği maçın gollerinin görüntüleri ile Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 5-1 mağlup ettiği maçın görüntüleri izletildi. Ayrıca, taraftarlara, hiçbir ilgilerinin olmadığı başka bir ülkenin tanınmayan takımlarının yaptığı bir maçın görüntüleri de izlettirildi. Taraftarların maçları izlerken gösterdikleri beyin tepkileri özel bir MR yöntemi ile kayıt edildi.
ANNE-ÇOCUK SEVGİSİ GİBİ
Araştırmanın sonucunda fanatik olan ve fanatik olmayan taraftarların maçları izlerken farklı beyin tepkileri verdikleri tespit edildi. Fanatik Fenerbahçe taraftarları, takımlarının maçlarını izlerken, olumlu ya da olumsuz sonuç fark etmeksizin, beyinlerinde duygular ve motivasyon ile ilişkili alanlarda yoğun bir aktivite gösterdiler. Söz konusu bölgelerin anne- çocuk sevgisi ve romantik aşkta aktive olan bölgeler ile aynı olduğu belirlendi. Araştırmayı yapan uzmanlar, bu sonucu, "Fenerbahçeliler tuttukları takımlarının maçlarını izlerken aşıklar ve itinayla bebeğiyle ilgilenen annelerin verdiği beyin tepkilerinin aynısını verdi" diye değerlendirdi.