İlkay Gündoğan'dan Guardiola'ya övgü! "Dünyanın en iyi teknik direktörü"

İspanyol çalıştırıcının doğru zamanda doğru taktikler uyguladığını anlatan İlkay, "Pep Guardiola, takımda bir şeylerin yanlış ve eksik olduğunu gördü. Nasıl savunma yapacağımıza ve topla nasıl oynayacağımıza dair birkaç şey ayarladı. Bunlar doğru adımlardı ve bizi inanılmaz sonuçlara götürdü. Bu yüzden Guardiola dünyanın en iyi teknik direktörü. Aralık ayında şimdiki pozisyonumuzda olacağımızı hiç düşünmemiştim." değerlendirmesinde bulundu.