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Sırplar Ibrahimoviç'e hakaret etti! soruşturma başlattı...

, 'ın İsveçli futbolcusu Zlatan İbrahimovic'in maçında ırkçı söyleme maruz kaldığı iddiasına yönelik soruşturma başlattı.

AA
Giriş Tarihi: 23.2.2021 20:43 ABONE OL
Sırplar Ibrahimoviç'e hakaret etti! UEFA soruşturma başlattı...

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 18 Şubat'ta Kızılyıldız-Milan arasında oynanan Avrupa Ligi son 32 turu maçında yaşanan olayı soruşturmak üzere müfettiş atandı. Soruşturmada elde edilecek bilgilerin önümüzdeki süreçte kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

Rajko Mitic Stadı'nda oynanan Kızılyıldız-Milan maçında locada oturan bazı Sırp taraftarlar, Bosna Hersek asıllı İbrahimovic'e küfür ve hakaret etmişti.

Bölge medyasında paylaşılan bir görüntüde, İbrahimovic'e yedeklerle birlikte tribünde oturduğu sırada arkasından bazı taraftarların, Boşnakları aşağılamak için ırkçı ifadeler kullandıkları duyulmuştu.

39 yaşındaki futbolcu, 2-2 sona eren karşılaşmada görev almamıştı. Malmö doğumlu İbrahimovic'in babası Şefik İbrahimovic'in 1970'li yıllarda Bosna Hersek'ten İsveç'e göç ettiği biliniyor.

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Sırplar Ibrahimoviç'e hakaret etti! UEFA soruşturma başlattı...
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