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Son dakika: 'a Feghouli'den iyi haber!

'de Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak oyundan alınan , uzun süreli aranın ardından takımla birlikte çalışmalara başladı.

Giriş Tarihi: 23.2.2021 14:01 Son Güncelleme: 23.2.2021 14:23 ABONE OL
Son dakika: Galatasaray'a Feghouli'den iyi haber!

Süper Lig'de 7'de 7 ile yoluna devam eden Galatasaray, hafta sonu oynayacağı Erzurumspor maçı hazırlıklarına devam etti. Ligde Yeni Malatyaspor deplasmanında kötü zemin koşulları nedeniyle sakatlık geçiren Sofiane Feghouli, yapılan antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma ve kuvvet çalışmaları ile başlandı. Daha sonra dört istasyonlu üçe üç dar alanda pas oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde beşe yedi savunma ve hücum organizasyonları üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

FEGHOULI GERİ DÖNDÜ

Galatasaray'da sakatlığı atlatan Sofiane Feghouli, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Marcelo Saracchi ise fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde saha adaptasyon çalışmaları gerçekleştirdi. Emre Taşdemir de fizyoterapistler eşliğinde salonda ve sahada takımdan ayrı çalıştı.

Sarı-kırmızılı takım, BB Erzurumspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Son dakika: Galatasaray'a Feghouli'den iyi haber!
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