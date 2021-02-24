Cikalleshi: Önemli olan Konyaspor'un başarısı

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan golcü oyuncu Cikalleshi, geçen hafta deplasmanda 3-2 galip geldikleri Malatyaspor mücadelesine 3 puan için gittiklerini ifade ederek, "Son aylarda istediğimiz sonuçları alamıyorduk. Bu yüzden kesin galibiyet için gittik. Bu şekilde puan tablosunda nefes alabilecektik. Oyuna biraz şanssız başladık. 2-0 mağluptuk soyunma odasına girdiğimizde. Ama kendi kendimizi motive ettik ve kesinlikle bu maçı bırakmayacağımızı söyledik. Beraberinde azmedip haklı bir galibiyet aldık. Bu durumdan dolayı da oldukça mutluyuz. Gollerimden öte Konyaspor'un başarısını önemsiyorum. Bu maçta en önemlisi benim golümden öte Konyaspor'un galip gelmesiydi. Buna katkıda bulunduğum için çok mutluyum. Çünkü bizi burada destekleyen harikulade bir taraftar var. Takım atmosferi de oldukça iyi bir şekilde, iyi bir takıma sahibiz. Galip gelmeyi, başarılı olmayı hak eden bir takımız. Ben de tabii bir golcü olarak oynadığım mevkiden ötürü gol atmam gerekiyor. Bu konuda da elimden gelen mücadeleyi veriyorum" dedi.





"ÖZELLİKLE BU MAÇTA HER ŞEYİMİZİ ORTAYA KOYMAMIZ GEREKİYOR"



Cuma günü oynayacakları Gaziantep FK müsabakasına da değinen Cikalleshi, "Son iki maçta aldığımız güzel puanlardan sonra takımda iyi bir hava yakaladık. Türkiye'deki 6 senelik tecrübeme dayanarak söylemem gerekiyor ki; daima ayaklarımız yere basmalı. Bu maçı nasıl olursa yeneriz diye maça çıkacak olursak üzülen taraf biz oluruz. Bu yüzden bu maçın zor geçeceğini iyi biliyoruz ve bunu öngörerek maça çok iyi hazırlanmaya başladık. Özellikle bu maçta her şeyimizi ortaya koymamız gerekiyor. Disiplin olarak, motivasyon olarak üst seviyeye ulaşmamız gerekiyor. Bu şekilde bu maçtan olumlu sonuç alacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.