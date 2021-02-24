Son dakika: Luiz Gustavo Trabzonspor maçında oynayacak mı? Fenerbahçe'de sakatların son durumu

Son dakika... Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda çok kritik bir maça çıkacak. 28 Şubat Pazar günü oynanacak zorlu Trabzonspor müsabakasının kaybedilmesi durumunda Erol Bulut'la yolların ayrılabileceği ifade ediliyor. Kanarya, kaybederse zirve yarışında da ağır yara alacak.
Kadıköy'de üst üste alınan Galatasaray ve Göztepe yenilgileri sabırları taşırmış durumda. Böyle bir ortamda derbiye hazırlanan Fenerbahçe'de gözler sakat futbolculara çevrildi.
Devre arasında Başakşehir'den transfer edilen ve sakatlığı sebebiyle henüz sarı-lacivertli formayı giyemeyen İrfan Can Kahveci'nin iyileştiği ve kadroda olacağı belirtiliyor. Novak ise Erol Bulut'un şans vermesi durumunda ilk 11'de sahaya çıkacak.
Hatayspor deplasmanında sakatlanan ve ilk yarının sonunda oyundan çıkan Luiz Gustavo ise durumu en çok merak edilen isim. Sarı-lacivertliler Gustavo'dan yoksun çıktığı Galatasaray, Başakşehir (Türkiye Kupası) ve Göztepe maçlarını kaybetti. Brezilyalı yıldızın Trabzonspor deplasmanında da oynama ihtimali düşük.
FENERBAHÇE'NİN SAKATLIK RAPORU ŞU ŞEKİLDE:
Filip Novak: Antrenmanın dün ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı. Bu hafta Trabzonspor maçında forma giyebilecek.
İrfan Can Kahveci: Bugün tesislerde sakatlık sonrası özel testlere tabi tutulacak. Test sonuçlarına göre bugün takıma katılacak. Oyuncunun kendisini iyi hissettiği ve çok yüksek ihtimalle Trabzonspor maçı kadrosunda yer alacağı belirtildi.
GUSTAVO'NUN OYNAMASI ZOR...
Luiz Gustavo: Brezilyalı futbolcu bugün sakatlığının hangi seviyede iyileştiğini görmek için bir kez daha MR'a girecek. Gustavo'nun pazar günkü mücadelede görev yapmasının hayli zor olduğu bildirildi. Sakatlığı hâlâ ciddi boyutta.
CANER ERKİN KESİK YİYEBİLİR...
Fenerbahçe'nin ilk haftalarda en etkili silahı olan Caner Erkin performans olarak takımın en kötülerinden biri haline geldi. Tecrübeli sol bek son 7 maçta hiç asist katkısı yapamadı. Bununla birlikte Caner maç başına 21.5 top kaybı ile ligin en çok top kaybeden ikinci oyuncusu konumunda bulunuyor.
Maç başına 12 kez orta yapan Caner'in yüzde 23.3 gibi hayli düşük bir isabet oranı var. Ayrıca bir savunma oyuncusu olmasına rağmen Caner, ikili mücadelelerin yüzde 47'sini kazanabiliyor. Trabzonspor maçında Novak'ın sağlıklı olması halinde Caner'in dinlendirilebileceği gelen bilgiler arasında.