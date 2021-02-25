Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Montreal Impact'te teknik direktör Thierry Henry istifa etti

'te teknik direktör Thierry istifa etti

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi 'te teknik direktör Thierry , görevinden istifa etti. İlk teknik direktörlük deneyimini 2018 yılında Monaco'da yaşayan Fransız futbol adamı, 2019'da Montreal Impact'in başına geçmişti. Henry, futbolu bıraktıktan sonra 'da altyapı antrenörlüğü, Belçika Milli Takımı'nda ise yardımcı antrenörlük yapmıştı.

AA
Giriş Tarihi: 25.2.2021 20:09 ABONE OL
Montreal Impact'te teknik direktör Thierry Henry istifa etti

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 43 yaşındaki Fransız teknik adam ailevi nedenlerden dolayı görevini bıraktı.

Ayrılık kararının kendisini üzdüğünü belirten Henry, "Geçen yıl benim için aşırı zor geçti. Dünya çapındaki salgın nedeniyle çocuklarımı göremedim. Bu ayrılık çocuklarım ve benim için çok zor. Bu nedenle Londra'ya dönme kararı almak zorundayım." ifadelerini kullandı.

Henry, futbolu bıraktıktan sonra Arsenal'da altyapı antrenörlüğü, Belçika Milli Takımı'nda ise yardımcı antrenörlük yapmıştı.

İlk teknik direktörlük deneyimini 2018 yılında Monaco'da yaşayan Fransız futbol adamı, 2019'da Montreal Impact'in başına geçmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sadakatsiz Derin’in elleri sosyal medyada gündem oldu! (Melis Sezen) Sadakatsiz Derin’in elleri neden kırmızı?
Son Dakika Haberi: Normalleşme mesaisi başladı: Kafe, restoran ve lokantalarda...
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Ali Koç'tan Samandıra'ya ziyaret! Trabzon maçında kötü sonuç çıkarsa...
Müge Anlı'dan son dakika haberi: Hülya Avşar'ın 15 yaşındaki kayıp kızı kaçırılmıştı! Canlı yayında şok sözler!
Son Dakika! İlkokullar, ortaokullar, liselerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman açılacak sorusuna Bakan Selçuk’tan yanıt!
Son Dakika Haberi - Ermenistan karıştı! Ordu Nikol Paşinyan’ın istifasını istedi
Son dakika haberi | Yüz yüze eğitimde kritik karar! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklama
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması! Açmak noktasında...
Açıköğretim lisesi AÖL sınav girişi nasıl yapılır? 2021 MEB AÖL 1. dönem online sınav giriş ekranı!
SON DAKİKA: MEB Ziya Selçuk açıkladı! Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İlkokullar, ortaokullar, liseler ve okullar ne zaman açılacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Montreal Impact'te teknik direktör Thierry Henry istifa etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA