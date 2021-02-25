Son dakika: Hıncal Uluç'tan Erol Bulut ve Fenerbahçe hakkında flaş açıklamalar!

2- İki teknik adamın psikolojileri bu maça nasıl yansır? Avcı çıkışta, Bulut kaderi için mücadele verecek. Avcı mı ağır basar Erol Bulut mu?

TEKNİK KADROSU ÇOK KALABALIK

Abdullah Avcı genç milli takımla başlayan teknik adamlık serüveninde Başakşehir'i yaratan bir isim oldu. Kabul etmek gerekir ki bugün geldiği nokta için büyük emek verdi. A Milli Takım ve Beşiktaş kariyeri ise istenilen düzeyde olmadı. Ama bir teknik adam için gideceği takım, camia büyük önem taşır. Bugün Trabzonspor'da her iki taraf için de bu uyumun yakalandığını görüyoruz. Erol Bulut ise Başakşehir'de Avcı'nın yardımcısıydı. Sonrasında Alanyaspor'la geçen sezon büyük bir çıkış yaptı. Yalnız Fenerbahçe gibi büyük bir takımda teknik adamlık yapmak deneyim isteyen bir iş. Bir de bana göre en büyük sorun çok kalabalık bir yardımcı ekibi olması. Bu maç kendisi için kader maçı çünkü alınacak kötü bir sonuçta yollar büyük olasılıkla ayrılacak.