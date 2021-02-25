Son dakika: Hıncal Uluç'tan Erol Bulut ve Fenerbahçe hakkında flaş açıklamalar!

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, A Spor ekranında yayınlanan Hıncal Uluç İle Baş Başa programında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hıncal Uluç Fenerbahçe'deki teknik direktörü ve yönetimi arasındaki ilişki hakkında şunları söyledi:
"EROL BULUT SON ZARINI ATIYOR"
"Böylesi bir Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u yenmesi zor gibi görünüyor. Erol Bulut son zarını atıyor. Düşeş atmak zorunda. Bu Fenerbahçe'nin bu Trabzonspor'u yenmesi biraz da düşeşlere bağlı. Bu düşeşlerde hakemler var, VAR var, pozisyonların değerlendirilmesi var, şans var. Bu üç önemli şey cuk diye oturacak ki Erol Bulut kazansın."
Hıncal Uluç'tan flaş Erol Bulut sözleri! "Düşeş atmak zorunda"
"EROL BULUT KENARDAN GELEN KAĞIDI OKUYOR"
"Erol Bulut kenardan gelen notları okuyor. Maçı izlemiyor, gelen kağıdı okuyor. Şimdi Erol Bulut Fenerbahçe'nin teknik direktörü mü? Ali Koç ve Emre Belözoğlu kenardan müdahale ediyor. Erol Bulut, Trabzonspor maçını kazansa dahi harcanacağını biliyor. Erol Bulut'un kendisine bile güveni yok. İlk suç atılacak kişi teknik direktördür."
"ABDULLAH AVCI OLDUĞUNDAN FAZLA ŞİŞİRİLDİ"
Hıncal Uluç: Abdullah Avcı, Trabzonspor'da olduğundan fazla şişirildi. Trabzonspor - Fenerbahçe maçında asıl Abdullah Avcı sorgulanmalı. Böylesi bir Fenerbahçe'yi yenemezse Abdullah Avcı'dan hesap sormak gerekir.
Hıncal Uluç: Trabzonspor-Fenerbahçe maçını yönetebilecek iki hakem vardı: Halil Umut Meler ve Yaşar Kemal Uğurlu.
Sabah'ın usta kalemleri Gürcan Bilgiç ve İskender Günen, Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakasını değerlendirdi. İşte 4 soru 4 cevapla derbi analizi.
İSKENDER GÜNEN'İN DEĞERLENDİRMELERİ...
1- Fenerbahçe ve Trabzonspor açısından final niteliğinde bir maç. Sonuç ne olur, neden?
FARKLI SONUÇLAR ORTAYA ÇIKABİLİR
İki takım arasında yıllara dayanan büyük bir rekabet var. Bir tarafta 7 maçta 21 puan alan ve öz güveni yüksek Trabzonspor, diğer taraftaysa sorunlarla dolu Fenerbahçe. Takımların son durumları göz önüne getirildiğinde kağıt üzerinde Trabzonspor önde. Yani açık favori. Ama futbol kağıt üzerinde oynanan bir oyun değil. Özellikle böylesi büyük karşılaşmalarda çok farklı sonuçlar ortaya çıktığı bilinen bir gerçek. Bana göre bu mücadelenin sonucunu belirleyecek en büyük etken, takımların maç günü performansları olacak. Trabzonspor'un yarış için kaybetme lüksü yok.
2- İki teknik adamın psikolojileri bu maça nasıl yansır? Avcı çıkışta, Bulut kaderi için mücadele verecek. Avcı mı ağır basar Erol Bulut mu?
TEKNİK KADROSU ÇOK KALABALIK
Abdullah Avcı genç milli takımla başlayan teknik adamlık serüveninde Başakşehir'i yaratan bir isim oldu. Kabul etmek gerekir ki bugün geldiği nokta için büyük emek verdi. A Milli Takım ve Beşiktaş kariyeri ise istenilen düzeyde olmadı. Ama bir teknik adam için gideceği takım, camia büyük önem taşır. Bugün Trabzonspor'da her iki taraf için de bu uyumun yakalandığını görüyoruz. Erol Bulut ise Başakşehir'de Avcı'nın yardımcısıydı. Sonrasında Alanyaspor'la geçen sezon büyük bir çıkış yaptı. Yalnız Fenerbahçe gibi büyük bir takımda teknik adamlık yapmak deneyim isteyen bir iş. Bir de bana göre en büyük sorun çok kalabalık bir yardımcı ekibi olması. Bu maç kendisi için kader maçı çünkü alınacak kötü bir sonuçta yollar büyük olasılıkla ayrılacak.