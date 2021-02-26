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'in 27. haftasında haftanın açılış karşılaşmalarından birisi olan - maçı, saat 16.00'da Eryaman Stadyumu'nda başlayacak. Süper Lig'de, puan durumunun son basamağında yer alan Gençlerbirliği'nin 20 puanı bulunuyor. Yeni Malatyaspor ise 30 puanla 13. sırada yer alıyor. Zorlu karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Giriş Tarihi: 26.2.2021 15:15 Son Güncelleme: 26.2.2021 15:29 ABONE OL
CANLI | Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor

Süper Lig'de 27. hafta heyecanı yaşanıyor. Ligde kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği, sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Geçtiğimiz hafta Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Malatyaspor'da, takımın başında Hakan Çalışkan olacak. Saat 16.00'da başlayacak karşılaşma, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetecekken, yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve İbrahim Bozbey üstlenecek.

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Konyaspor'a 2-0'dan 3-2 kaybeden Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrılmıştı. Hamzaoğlu yönetimindeki sarı-siyahlılar, bu sezon ligde 25 maçta 7 kez kazanırken, 9 mağlubiyet ve 9 beraberlik almıştı.

İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Mustafa Akbaş, Halil İbrahim, Soner, Pırıs, Mugnı, Candeıas, Ayıte, Sandro

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Mallan, Wallace, Semih, Hadebe, Ahmed, Issam, Kerim Hafez, Zeki, Mustafa Eskihellaç, Tetteh

Yeni Malatyaspor'da, Hamza Hamzaoğlu'nun takımdan ayrılmasından sonra Umut Bulut ve Kubilay Kanatsızkuş yedekler arasında yer aldı.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ İSTATİSTİKLER

Gençlerbirliği'nin Süper Lig tarihinde hiçbir maçta mağlup edemediği tek rakibi Yeni Malatyaspor (2B 3M).

Gençlerbirliği'ne konuk olduğu üç resmi maçın birini kaybeden Yeni Malatyaspor (1G 1B), tek mağlubiyetini 2010/11 Türkiye Kupası'nda almıştı (2-0).

Süper Lig'de dört maçtır gol atamayan Gençlerbirliği (1B 3M), kulüp tarihinde beş maçlık bir hasreti sadece 1989/90'da yaşamıştı.

CANLI ANLATIM

Karşılaşmanın canlı anlatımını takip etmek için tıklayınız.

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