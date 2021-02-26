Listedeki isimler şaşırtıcı! İşte dünyanın en zengin kulüp sahipleri...

Futbolun büyük bir ekonomiye dönüştüğü dönemde, Avrupa'da başarı kovalayan büyük takımların sahipleri de dünyanın en zengin iş adamları arasında yer alıyor. Manchester City, RB Leipzig, Paris Saint Germain, Juventus gibi Avrupa futbolunun majör liglerinde mücadele eden bu takımlar, aynı zamanda dünya futboluna da yön veren kulüpler oldu.

Kuruluşları oldukça uzun bir geçmişe dayanan birçok kulüp, son yıllarda zengin iş adamları tarafından satın alınmaya başladı. Futbolun büyük paraların döndüğü bir endüstriye dönüşmesini sağlayan bu durum, iş adamlarının yeni yatırım aracı haline gelmesini sağladı.

Dünyanın en zengin ilk 10 kulüp sahibinin yer aldığı bu listede, birçok bilinmeyen isimde yer alıyor. İşte o isimler...

1) Şeyh Mansur - Manchester City | 20M

Listenin en ünlüsü hiç şüphesiz Manchester City'nin sahibi Abu Dabi doğumlu Şeyh Mansur. 2008 yılında 210 milyon sterline aldığı Manchester City'i büyük bir süper güce dönüştüren Şeyh Mansur'un, kişisel serveti 20 milyar dolar.

2) Dietrich Mateschitz - RB Leipzig | 19M

Listenin şaşırtıcı isimleri arasında yer alan Dietrich Mateschitz, Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'in sahibi. Avustralyalı iş adamı, aynı zamanda Red Bull'un da patronu.

3) Andrea Agnelli - Juventus | 14M

2010 yılında Juventus'u satın alan Andrea Agnelli ve ailesi, İtalyan devinin Serie A'da üst üste şampiyonluklar yaşamasını sağladı. Cristiano Ronaldo gibi dünya futbolunun en büyük futbolcularından birisine de Juventus forması giydiren Agnelli, Torino ekibinin Şampiyonlar Ligi hasretini henüz sonlandıramadı.

4) Dietmar Hopp - Hoffenheim | 13M

Almanya'nın ünlü girişimci ve yazılım mühendisi Dietmar Hopp, bu listenin en az bilinen isimleri arasında yer alıyor. Devasa yatırımlarla Hoffenheim'ı Bundesliga'da zirveye oynayan bir takım haline getiren Hopp'un serveti, 13 milyar dolar.

5) Roman Abramovich - Chelsea | 12M

İngiliz futbolunun son 20 yılına damga vuran Roman Abramovich, 2003 yılında devraldığı Chelsea'ye birden fazla başarı yaşattı. Premier Lig'in üst düzey kulüplerinden birisi olan Chelsea, Şampiyonlar Ligi'ni de müzesine götürmeyi başardı.

6) Philip Anschutz - LA Galaxy 10M

Birçok farklı alanda yatırımları bulunan Philip Anschutz, Amerika'da Major League Soccer'ın kurucularından birisi ve LA Galaxy'nin sahibi. Sadece LA Galaxy ile kalmayan Anschutz, Chicago Fire, Colorado Rapids, Houston Dynamo, San Jose Earthquakes, DC United ve New York / New Jersey MetroStars gibi takımların da sahibi.

7) Stan Kroenke - Arsenal | 9M

Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in hisselerinin büyük bir bölümüne sahip olan Stan Kroenke, Amerikalı bir iş adamıdır. Arsenal taraftarının büyük bir bölümü tarafından eleştirilerin odağı olan Kroenke, takımın 2004'ten bu yana yaşadığı şampiyonluk hasretini de dindiremedi.

8) Nasır el-Halifi - Paris Saint-Germain | 8M

Listenin en çok bilinen isimlerinden Nasır el-Halifi, listenin son sıralarında yer alıyor. Katarlı iş adamı, 1992-2003 yılları arasında profesyonel olarak tenis oynayan sahibi olduğu Paris Saint-Germain'e, büyük yatırımlar yapmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde başarıya ulaşmasını sağlayamadı.

9) Zhang Jindong - Inter Milan | 7.6M

2016 yılında İtalyan devi Inter'i sahip alan Çinli iş adamı Zhang Jindong, Suning.com'un kurucularından birisidir. Inter'i tekrar eski günlerine döndürmeye kararlı olan Jindong, bu yıl Serie A'da şampiyonluğun en büyük favorilerden birisi.

10) Robert Kraft - New England Revolution | 6M

ABD'li iş adamı Robert Kraft, MLS ekibi New England Revolution'un sahibi. Kraft, 2000'li yılların ortalarında Liverpool'u satın almak için girişimlerde bulunmuştu. Ayrıca NFL ekibi New England Patriots da Kraft'e ait.