Trabzonspor'un yıldızından flaş açıklama: Messi ile birlikte oynamak isterdim

"MESSİ İLE OYNAMAK İSTERDİM"

Marlon, futbolcu olamaması durumunda aktör olmayı temenni ettiğini de belirterek, "Hayatımda hep eğlenceli ve dürüst insanların olmasını isterdim. Aktör olmakta eğlenceli bir iş. Christian Bale'in oyunculuğunu çok beğeniyorum. Hayatımda kahraman olarak kesinlikle annemi ve babamı görüyorum. Ayrıca konsol oyunlarında ve taklit konusunda gayet iyi olduğumu düşünüyorum. Lionel Messi ile aynı takımda oynamayı gerçekten çok isterdim. Ama Neymar'ı da çok yetenekli bir oyuncu olarak görüyorum. Pele ile Maradona arasında bir tercih yapmam gerekirse ise tercihim Pele olurdu" dedi.

Marlon, akıcı İngilizce konuşmayı ve Türkçe'yi bilmeyi çok istediğini de belirterek, "Bazen çok konuşuyorum bu huyumu çok sevmiyorum. Trabzonspor denince aklıma dolu tribünler ve coşkulu taraftar geliyor. Sezonun ilk yarısındaki Fenerbahçe maçını asla unutamıyorum. Umarım bundan sonra daha unutamayacağım birçok maç yaşarım" ifadelerini kullandı.