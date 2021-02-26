Trabzonspor'un yıldızından flaş açıklama: Messi ile birlikte oynamak isterdim

Trabzonspor sol bek oyuncusu Marlon, özel hayatıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. İşte Marlon'un özel açıklamaları;
"BİR ŞEYLERİ DEĞİŞTİRME ŞANSIM OLSAYDI SAVAŞLARI VE AÇLIĞI BİTİRİRDİM"
Marlon boş zamanlarında genelde evde film veya maç izlediğini belirterek, "Benim yaşam felsefem her anını son anın gibi yaşamak olmuştur. Kendi yaşamımla ilgili bir şeylerin değişmesini istesem o da boyumun biraz daha uzun olması temennisidir. Dünya da bir şeyleri değiştirme şansım olsa savaşları ve açlığı bitirirdim. Eğer birine örnek olmak istiyorsan büyüklük taslamadan örnek olacağını herkese göstermek isterdim" dedi.
"MESSİ İLE OYNAMAK İSTERDİM"
Marlon, futbolcu olamaması durumunda aktör olmayı temenni ettiğini de belirterek, "Hayatımda hep eğlenceli ve dürüst insanların olmasını isterdim. Aktör olmakta eğlenceli bir iş. Christian Bale'in oyunculuğunu çok beğeniyorum. Hayatımda kahraman olarak kesinlikle annemi ve babamı görüyorum. Ayrıca konsol oyunlarında ve taklit konusunda gayet iyi olduğumu düşünüyorum. Lionel Messi ile aynı takımda oynamayı gerçekten çok isterdim. Ama Neymar'ı da çok yetenekli bir oyuncu olarak görüyorum. Pele ile Maradona arasında bir tercih yapmam gerekirse ise tercihim Pele olurdu" dedi.
Marlon, akıcı İngilizce konuşmayı ve Türkçe'yi bilmeyi çok istediğini de belirterek, "Bazen çok konuşuyorum bu huyumu çok sevmiyorum. Trabzonspor denince aklıma dolu tribünler ve coşkulu taraftar geliyor. Sezonun ilk yarısındaki Fenerbahçe maçını asla unutamıyorum. Umarım bundan sonra daha unutamayacağım birçok maç yaşarım" ifadelerini kullandı.