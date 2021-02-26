Yabancı hakem tartışması alevleniyor! Türk futbolunu yabancı hakemler mi kurtaracak?

Hakem hataları dünyanın neredeyse her liginde ciddi bir tartışma konusu haline gelmiş durumda. VAR sisteminin gelmesiyle birlikte devam edilen hatalar, hakem konusundaki tartışmaları daha da alevlendirdi. Türkiye'de de son dönemde neredeyse tüm kulüpler hakemlerden şikayetçi. Sabah gazetesi spor müdürü Murat Özbostan, hakem hataları ve çözümleri konusunda çarpıcı ifadeler ve analizlerde bulundu. İşte Murat Özbostan'ın yazısı;
"BU KONU HER SEZON GÜNDEME GELİYOR"
Yabancı hakem meselesi futbolun içindeki tartışmalardan biri oldu, gereksiz yere son günlerde! Bu konu her sezon gündeme geliyor. Bırakın her sezonu ben 27 yıldır bu mesleğin içindeyim, 27 yıldır duyuyorum. Üniversitede okurken de duyuyordum! İsteyen var, istemeyen var! Beşiktaş ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Nur Çebi özellikle derbiler için böyle bir tavsiyede bulundu.
"TÜRK FUTBOLUNU YABANCI HAKEMLER Mİ KURTARACAK?"
Hakemlerin günah keçisi ilan edildiği bir dönemde Türk futbolunu yabancı hakemler mi kurtaracak? Kulüplerin ekonomik yapısına can suyu mu olacak!.. Evet hakemler kötü... Çok büyük hatalara imza atıyorlar. Derbi ya da başka bir maça yabancı hakem getirerek de sorun çözülemez. Konuya bir bakalım;
"YABANCI HAKEMLER HATA YAPMIYOR MU?"
1- Yabancı hakemi hangi ülkeden getireceksiniz? "Paramız yok" diyen kulüpler hakemlerin parasını ödeyecek mi?
2- Şampiyonlar Ligi'nde düdük çalan hakemleri derbilere getirelim. Yahu Cüneyt Çakır'ın arkadaşı zaten bu adamlar. Çakır kadar bunlar da hata yapmıyor mu?
3- UEFA, Şampiyonlar Ligi markasında görev verdiği hakemlerini Süper Lig'de bir derbiye yollar mı? Derbiler ateş topu. O hakem için birçok şey yazılıp çizilecek. "Marka marka" diyen UEFA, hakemlerinin yıpratılmasını ister mi?
"BAŞKANLAR FİKİR Mİ DEĞİŞTİRDİ?"
4- "Genç hakemleri maçlara istiyoruz. Onlar hata yapsa da önemli değil" diyen başkanlar fikir mi değiştirdi?
5- VAR neden hayata geçti? Avrupa liglerinde oynanan maçlarda fahiş hatalar olduğu için... Şimdi bu hataları yapan hakemler mi Türkiye'ye gelecek.
6- Suudi Arabistan'da ya da başka bir ülkede var diye Türkiye'de yabancı hakem olur mu?. Zaten Avrupa liglerinde var mı? Yok...
SONUÇ: MHK var olan hataları en aza indirmek ve adaleti sağlamak için daha çok çaba göstermeli. Eyyamı bırakın. Yoksa bu tartışmalar değil 28, 88 yıl geçse de bitmez. Başkanların lafıyla bitirelim: "HEPİMİZ AYNI GEMİDEYİZ.."