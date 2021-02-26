Yabancı hakem tartışması alevleniyor! Türk futbolunu yabancı hakemler mi kurtaracak?

2- Şampiyonlar Ligi'nde düdük çalan hakemleri derbilere getirelim. Yahu Cüneyt Çakır'ın arkadaşı zaten bu adamlar. Çakır kadar bunlar da hata yapmıyor mu?

3- UEFA, Şampiyonlar Ligi markasında görev verdiği hakemlerini Süper Lig'de bir derbiye yollar mı? Derbiler ateş topu. O hakem için birçok şey yazılıp çizilecek. "Marka marka" diyen UEFA, hakemlerinin yıpratılmasını ister mi?

"BAŞKANLAR FİKİR Mİ DEĞİŞTİRDİ?"

4- "Genç hakemleri maçlara istiyoruz. Onlar hata yapsa da önemli değil" diyen başkanlar fikir mi değiştirdi?

5- VAR neden hayata geçti? Avrupa liglerinde oynanan maçlarda fahiş hatalar olduğu için... Şimdi bu hataları yapan hakemler mi Türkiye'ye gelecek.

6- Suudi Arabistan'da ya da başka bir ülkede var diye Türkiye'de yabancı hakem olur mu?. Zaten Avrupa liglerinde var mı? Yok...

SONUÇ: MHK var olan hataları en aza indirmek ve adaleti sağlamak için daha çok çaba göstermeli. Eyyamı bırakın. Yoksa bu tartışmalar değil 28, 88 yıl geçse de bitmez. Başkanların lafıyla bitirelim: "HEPİMİZ AYNI GEMİDEYİZ.."