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Zemin bozuldu... Federasyon oynamayı yasakladı

Avrupa futboluna ve Dünya futboluna örnek olacak bir gelişme, ’da yaşandı. Avusturya kulüplerinden ’da saha zemininin bozuk olması; lig yönetimini harekete geçirdi. Bu konuda ikinci bir fırsatı tanımayan Avusturya Futbol Federasyonu, ikinci bir emre kadar ’da maç oynanmasını yasakladı.

Giriş Tarihi: 26.2.2021 12:13 ABONE OL
Zemin bozuldu... Federasyon oynamayı yasakladı

Bu sene stad zeminleri futbol gündeminin tartışma konularından biri oldu. Türkiye'de yaşanan zemin sorunu masaya yatırılacak. Zemin sorunu yaşayan bir başka ülke de Avusturya oldu. Avusturya'nın Strum Graz takımının saha zemini Federasyonu harekete geçirdi. Federasyon, Sturm Graz'a kendi sahasında maç oynamama cezası verdi.

DAHA ÖNCE UYARILMIŞTI

Sturm Graz, lig standartlarından bir hayli uzak olan saha zemini için federasyon ve lig yönetimi tarafından uyarılmıştı. En son, Sturm Graz ile Wolfsberger arasında oynanan maçta, her iki ekibin antrenörü oynanan futboldan ziyade zemini eleştirmişti. Avusturya Futbol Federasyonu ve Avusturya Bundesliga yönetimi Sturm Graz'ın saha zeminini düzeltebilmesi için 1 hafta süre tanındı.

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Zemin bozuldu... Federasyon oynamayı yasakladı
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