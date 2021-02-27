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Aslan'da hedef 8'de 8! İşte G.Saray-Erzurumspor maçının muhtemel 11'leri...

'in 27. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Zorlu bir periyottan 7'de 7 yaparak geçen sarı-kırmızılılar, lacivert-beyazlı rakibini de yenerek müthiş galibiyet serisini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin oynanacağı haftada hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılı takımda hedef mutlak 3 puan. , Erzurumspor müsabakasının ilk 11'ini kafasında netleştirdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.2.2021 10:05 ABONE OL
Aslan'da hedef 8'de 8! İşte G.Saray-Erzurumspor maçının muhtemel 11'leri...

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında bu akşam Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan 26 haftalık bölümünde 25 maç oynayan Galatasaray, 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 54 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise ligde çıktığı 25 maçın 6'sını kazanırken, 7'sinde berabere kaldı, 12'sini de kaybetti. Mavi-beyazlı ekip, 26. haftayı 25 puanla 17. sırada bitirdi.

G.SARAY'DA 3 EKSİK

Galatasaray'da 3 futbolcu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan Marcelo Saracchi ve Emre Taşdemir ile Çaykur Rizespor'dan ayrılış süreciyle ilgili 3 maç ceza verilen Oğulcan Çağlayan karşılaşmada görev yapamayacak. Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı geçen Sofiane Feghouli ise kadrodaki yerini alabilecek.

İKİ OYUNCU KART SINIRINDA

Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 28. haftadaki MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

LİGDE SON 7 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 7 müsabakadan galibiyetle ayrıldı.

Ligde son yenilgisini 19. haftadaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 7 maçta da üçer puan elde etti. Galatasaray, bu süreçte Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor'u yendi. Galatasaray, söz konusu maçlarda 16 gol atarken, kalesinde sadece 3 gol gördü.

LİGDE İÇ SAHA KARNESİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon evinde 12 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Cimbom söz konusu mücadelelerde 29 gol kaydederken, kalesinde 7 gol gördü. Galatasaray ligde sahasında son olarak Kasımpaşa'yı mağlup etmişti.

EVİNDE 9 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de evinde son olarak Alanyaspor'a mağlup olmuştu. Sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından oynadığı 9 mücadelede rakiplerine yenilmedi. Aslan bu süreçte 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı.



LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Ligin geride kalan bölümünde 50 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 19 gol gördü. Galatasaray, bu alanda ligin en iyi ekibi olarak dikkati çekiyor.

ERZURUMSPOR İLE 4. RANDEVU

Galatasaray, Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 4. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım, Erzurumspor ile daha önce oynadığı 3 maçtan 2 galibiyet ve bir beraberlikle ayrıldı.

İki takım ligde ilk olarak 2018-2019 sezonunda karşılaşırken, Galatasaray, İstanbul'da 1-0 yendiği rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı takım, bu sezonun ilk yarısında Erzurum'da oynanan maçı da 2-1 kazandı.

MUSLERA LİGDE 300. MAÇINA HAZIRLANIYOR

Galatasaray Kaptanı Fernando Muslera, BB Erzurumspor maçında oynaması durumunda Galatasaray ile 300. Süper Lig maçına çıkmış olacak. 2011 yılında İtalyan ekibi Lazio'dan Galatasaray'a transfer olan Uruguaylı file bekçisi, sarı-kırmızılılar ile 5 lig, 5 TFF Süper Kupa ve 4 de Türkiye Kupası kazandı. Sakatlığından dolayı uzun bir süre oynayamayan Muslera, Denizlispor maçıyla sahalara döndü ve ligde görev aldığı 7 karşılaşmada 3 gol yedi.

METE KALKAVAN DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray - BB Erzurumspor karşılaşmasını Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Kemal Yılmaz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yasin Kol olacak. İstanbul bölgesi hakemi olan Mete Kalkavan, Süper Lig'de 178 maç yönetti. Bu maçların 85'ini ev sahibi, 50'sini ise deplasman takımları kazandı. 43 maç ise berabere sona erdi.

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: MUSLERA, YEDLIN, LUYINDAMA, MARCAO, ÖMER, ETEBO, GEDSON, EMRE KILINÇ, ARDA, ONYEKURU, MOSTAFA

BB ERZURUMSPOR: GÖKTUĞ, MURAT, DA COSTA, TEIKEU, LEO, BUĞRA, OMOLO, AATIF, CENK AHMET, NOVIKOVAS, GOMES.

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Aslan'da hedef 8'de 8! İşte G.Saray-Erzurumspor maçının muhtemel 11'leri...
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