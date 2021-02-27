Aslan'da hedef 8'de 8! İşte G.Saray-Erzurumspor maçının muhtemel 11'leri...





LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Ligin geride kalan bölümünde 50 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 19 gol gördü. Galatasaray, bu alanda ligin en iyi ekibi olarak dikkati çekiyor.

ERZURUMSPOR İLE 4. RANDEVU

Galatasaray, Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 4. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım, Erzurumspor ile daha önce oynadığı 3 maçtan 2 galibiyet ve bir beraberlikle ayrıldı.

İki takım ligde ilk olarak 2018-2019 sezonunda karşılaşırken, Galatasaray, İstanbul'da 1-0 yendiği rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı takım, bu sezonun ilk yarısında Erzurum'da oynanan maçı da 2-1 kazandı.