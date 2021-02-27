Dev maç öncesi Trabzonspor’a iyi haber! Test sonuçları tamamlandı…

Son haftaların en formda takımı olan Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetimiyle iyi bir ivme yakalayarak zirve potasına girmeyi başardı. Ligde oynanan son 7 maçın 7'sini de kazanan bordo-mavililer, Trabzon'da ağırlayacağı Fenerbahçe'yi de mağlup ederek rakibiyle puanlarını eşitlemek ve seriyi 8 maça çıkarmak istiyor.

Şampiyonluk yolunda iki takım içinde oldukça önemli bir viraj olan bu karşılaşma, Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak. Yaşar Kemal Uğurlu tarafından yönetilecek mücadele, Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.

POZİTİF VAKA KALMADI

Geçtiğimiz hafta oynanan Başakşehir maçına tam 11 eksikle çıkan Trabzonspor'da, 11 oyuncunun 7'sinde koronavirüse rastlanılmıştı.

Hafta içerisinde yapılan testlerde negatife dönen sonuçların ardından son pozitif vaka Marlon'un testi de negatife döndü ve bordo-mavililerde pozitif vaka kalmadı.

Koronavirüs testleri negatif sonuçlanan futbolcular, Abdullah Avcı'nın şans vermesi halinde zorlu Fenerbahçe maçında sahada olabilecekler.