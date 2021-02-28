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: Federasyon 25 kişiyi hiç statlara almasın

Teknik Direktörü , 1-1 biten Ankara Keçiörengücü maçından sonra yaptığı açıklamada, "Hata yapanın bedelini ağır ödeyebileceği karşılaşmaydı. Hakemle alakalı çok şey söylemek istiyorum ama kendimi tutuyorum. Federasyonumuz maçlarda 25'er kişiye izin veriyor. Bence 25 kişiyi hiç statlara almasınlar. Çünkü futbol adına hiç hoş olmayan, tasvip etmeyeceğimiz durumlarla karşılaşılabiliyor" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 28.2.2021 17:26 ABONE OL
Ertuğrul Sağlam: Federasyon 25 kişiyi hiç statlara almasın

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Samsunspor deplasmanda karşılaştığı Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Süper Lig yolunda zorlu bir mücadele oynadık. Karşımızda iyi bir takım ve iyi bir teknik adam vardı. Özellikle sahalarında zeminin avantajını kullanıp daha alışık oldukları bir zeminde daha iyi oyun oynayabiliyorlar. Maçın böyle geçeceğini biliyorduk. Sonuç itibariyle çok üst düzey bir oyun olamadı. Fazla pozisyon olan bir karşılaşma değildi. Hata yapanın bedelini ağır ödeyebileceği karşılaşmaydı. Biz hata yaptık ve o hatadan kaynaklanan golü yedik. Oyuncu değişikleriyle oyuna hakim olmaya çalıştık. Ama aynı zamanda da risk aldık. Sonuçta bu riskleri almak zorundaydık. Oyuna giren arkadaşlarımızın çabası ve girdiğimiz pozisyonlar vardı. Sonrasında golü bulduk ve 2. golü bulmak için çaba sarf ettik. 2 puan kaybettiğimiz karşılaşma oldu. Ama 1-0 gerideyken son dakikalarda bulduğumuz gol üzüntümüzü bir nebze hafifletti. Hakemle alakalı çok şey söylemek istiyorum ama kendimi tutuyorum. Sonuçta yolumuza devam ediyoruz. Namağlup serimiz devam ediyor. Bundan sonraki dönemde zorlu karşılamalara çıkacağız. Adana Demirspor ile zorlu bir maç oynayacağız. O maçı kendi sahamızda kazmamak istiyoruz hazırlıklarımız o doğrultuda devam edecek. Keçiröengücü'nü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"BİR FUTBOL ADAMI OLARAK ÜZÜLÜYORUM"
Maç sırasında tribünlerde yaşanan olumsuz durumlara tepki gösteren Sağlam, "Bir konuda fikrimi söylemek istiyorum. Federasyonumuz maçlarda 25'er kişiye izin veriyor. Bence 25 kişiyi hiç statlara almasınlar. Çünkü futbol adına hiç hoş olmayan, tasvip etmeyeceğimiz durumlarla karşılaşılabiliyor. Futbol adına bir kirlilik mi diyeyim, orada insanların birbirlerine, davranışları, müdahaleleri, söylemeleri sebebiyle inanın futbol adına bir futbol adamı olarak üzülüyorum. Bence federasyon bunu ciddi anlamda düşünmeli ve tedbir almalı ya da stadalar girişi tamamen kapatmalı" diye konuştu.

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Ertuğrul Sağlam: Federasyon 25 kişiyi hiç statlara almasın
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