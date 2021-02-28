Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fatih Karagümrüklü Fabio Borini, performansıyla dikkati çekiyor

Fatih Karagümrüklü , performansıyla dikkati çekiyor

takımlarından 'ün İtalyan oyuncusu , performansıyla dikkati çekiyor. Ligdeki gol sayısını 5'e çıkaran İtalyan futbolcu, daha önce kariyeri boyunca oynadığı liglerde bir sezonda en fazla 9 gol attı.

AA
Giriş Tarihi: 28.2.2021 13:19 ABONE OL
Fatih Karagümrüklü Fabio Borini, performansıyla dikkati çekiyor

İstanbul ekibinin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 29 yaşındaki futbolcu, son oynadıkları Aytemiz Alanyaspor maçında da ağları sarsarak ligdeki gol sayısını 5'e çıkardı.

Süper Lig'de oynadığı ilk 3 maçta gol atamayan Borini, sonraki 7 karşılaşmada 5 kez fileleri havalandırarak 8 gollü Alassane Ndao'dan sonra takımın en golcü ikinci ismi oldu. Ligin 20. haftasında Beşiktaş'a karşı oynadıkları maçta Fatih Karagümrük formasıyla golle tanışan Borini; Yukatel Denizlispor, Gaziantep, Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında gol attı.

KARİYERİ REKORU 9 GOL
Daha önce Chelsea, Roma, Liverpool ve Milan gibi takımlarda forma giyen Fabio Borini, kariyeri boyunca oynadığı liglerde bir sezonda en fazla 9 gol attı. Roma formasıyla 2011-2012 sezonunda İtalya Birinci Futbol Ligi'nde 24 maça çıkan İtalyan hücum oyuncusu, 9 gol kaydetmişti. Borini, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 5 gol daha atması durumunda kariyer rekorunu kıracak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sosyal medya Sadakatsiz Derin'in (Melis Sezen) ellerini konuştu! Sadakatsiz Derin'in elleri neden kırmızı sorusunun yanıtı belli oldu!
Son dakika haberi: Yeni normalleşme için illerin renk kodu belli oldu! İşte illerin sıralamasını belirleyecek olan liste!
Songül Karlı'dan son dakika yanıtı geldi! "Aile dostuyduk ama Songül Karlı kocamı elimden aldı..." iddialarına karşı sessizliğini bozdu!
SON DAKİKA HABERİ: Planlama belli oldu! İşte liselerde yüz yüze yapılacak sınavların tarihi
Son dakika: Koronavirüs salgınında renk kodlarına göre kademeli normalleşme
SON DAKİKA | 1 Mart’ta hangi illerde kısıtlamalar bitecek? İzmir, Ankara ve İstanbul'da normalleşmeye ne zaman geçilecek?
Lise sınavları iptal mi, ertelendi mi? MEB'den son dakika açıklaması: 2021 Sınavlar ne zaman yapılacak?
Son dakika haberi: Okulların açılış tarihi ile ilgili kritik açıklama! Okullar ne zaman açılacak? 1 Mart Pazartesi yarın okullar açılacak mı?
Son dakika: Altında büyük vurgun! Uzmanlardan kritik uyarı
SON DAKİKA: Hatayspor, Fenerbahçe'nin Aaron Boupendza için transfer teklifini açıkladı
ARKADAŞINA GÖNDER
Fatih Karagümrüklü Fabio Borini, performansıyla dikkati çekiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA