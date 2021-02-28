Fatih Karagümrüklü Fabio Borini, performansıyla dikkati çekiyor

KARİYERİ REKORU 9 GOL

Daha önce Chelsea, Roma, Liverpool ve Milan gibi takımlarda forma giyen Fabio Borini, kariyeri boyunca oynadığı liglerde bir sezonda en fazla 9 gol attı. Roma formasıyla 2011-2012 sezonunda İtalya Birinci Futbol Ligi'nde 24 maça çıkan İtalyan hücum oyuncusu, 9 gol kaydetmişti. Borini, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 5 gol daha atması durumunda kariyer rekorunu kıracak.