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Son dakika: Galatasaraylı  6 maçta Fenerbahçelileri geçti!

'ın Mısırlı golcüsü , 'nin gol ayakları , ve ’yı 6 maçta attığı 6 golle geride bıraktı.

Giriş Tarihi: 28.2.2021 11:28 Son Güncelleme: 28.2.2021 11:39 ABONE OL
Son dakika: Galatasaraylı Mostafa Mohamed 6 maçta Fenerbahçelileri geçti!

Galatasaray'ın gol makinesi Mostafa Mohamed dün ara vermeden ağları havalandırmaya devam etti. Geride kalan 6 maçta toplamda 6 gol bulan Mısırlı oyuncu, sadece ligdeki Alanya karşılaşmasını boş geçti.

Ligde Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Erzurumspor ağlarını bulan Mohamed, kupada ise Alanya maçında skor kaydetti. Yıldız oyuncu Fenerbahçe'nin golcülerini de kısa sürede geride bıraktı.

Cisse (4), Samatta (5), Valencia (5) gibi sezon başından bu yana sarı-lacivertli formayı giyen oyuncuları 6 golüyle geçen yıldız oyuncu, taraftarın da gönlünü fethetti.

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Son dakika: Galatasaraylı Mostafa Mohamed 6 maçta Fenerbahçelileri geçti!
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