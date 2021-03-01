Son dakika: Bafetimbi Gomis açıkladı! Galatasaray'dan neden ayrıldı?

Galatasaray'a da 6 milyon euro bonservis bedeli kazandıran Bafetimbi Gomis, 3 sezonunu geçirdiği Al-Hilal'de gollerini atmaya devam ediyor. Fransız basınına konuşan Gomis, 2018 yılında Galatasaray'dan neden ayrıldığını ve Al-Hilal'in transfer teklifini neden kabul ettiğini açıkladı.