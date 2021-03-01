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Son dakika: açıkladı! Galatasaray'dan neden ayrıldı?

Son dakika haberi... Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Senegal asıllı Fransız golcü , sarı-kırmızılılarda gol krallığı ve şampiyonluk yaşadıktan sonra ani bir kararla Al-Hilal'e transfer olmuştu. liginde de gollerine devam eden Gomis, Galatasaray'dan ayrılık sürecini ve Al-Hilal'i neden kabul ettiğini anlattı.

Giriş Tarihi: 1.3.2021 12:13 Son Güncelleme: 1.3.2021 12:24 ABONE OL
Son dakika: Bafetimbi Gomis açıkladı! Galatasaray'dan neden ayrıldı?

Son dakika... Bir dönem Galatasaray'da fırtınalar estiren Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı takımla toplamda 42 maça çıkmış ve 32 gol, 6 asistlik bir performans sergilemişti. Süper Lig'de, 29 golle gol krallığına ulaşan ve Galatasaray formasıyla 2017-18 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Gomis, bir sonraki sezonun başında Suudi Arabistan takımlarından Al-Hilal'in teklifini kabul etmiş ve Galatasaray'dan ayrılmıştı.

Galatasaray'a da 6 milyon euro bonservis bedeli kazandıran Bafetimbi Gomis, 3 sezonunu geçirdiği Al-Hilal'de gollerini atmaya devam ediyor. Fransız basınına konuşan Gomis, 2018 yılında Galatasaray'dan neden ayrıldığını ve Al-Hilal'in transfer teklifini neden kabul ettiğini açıkladı.

"GALATASARAY, EKONOMİK SIKINTILAR YAŞIYORDU"

Süper Lig'de 2017-18 sezonunu Gomis'in olağanüstü katkısıyla şampiyonluğa ulaşarak tamamlayan Galatasaray, tecrübeli golcüsünün takımdan ayrılmasının ardından birden fazla forvet transferi yaptı. Mbaye Diagne, Radamel Falcao, Eren Derdiyok, Mitroglou, Andone gibi birbirinden maliyetli forvetleri takıma katmasına rağmen Gomis'ten alınan katkıyı alamadı.

Galatasaray'dan neden ayrıldığını açıklayan Gomis, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray ekonomik sıkıntılarla karşı karşıyaydı. Galatasaray'da, gol rekoru ve şampiyonlukla hedefime ulaşmıştım. Premier Lig'de Swansea forması giyerken yaşanılan başarısızlıkların ardından Fransa dışında ilk kez kazandım. Bu yaşta zorluklara düşkünüz."

"EKONOMİK UNSUR ÖNEMLİ HALE GELİR"

Al-Hilal'in teklifini neden kabul ettiğini de açıklayan Gomis, şöyle anlattı:

"Al-Hilal'den teklif geldiğinde 33 yaşındaydım. Belli bir yaşı geçtikten sonra ekonomik unsurlar önemli hale geliyor. O dönem teklif yapan Al-Hilal, bir unsuru bir araya getirdi. Mali yönde bunların arasındaydı.

Burası Avrupa'nın algılayabileceğinin aksine çok büyük bir kulüp. Suudi Arabistan'da Paris Saint-Germain gibiyiz, yenilmesi gereken takımız.

Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazandıklarından bu yana yirmi yıl geçmişti, gidip bu kupayı almak heyecan vericiydi. Bugün, uzun vadede hala iyi bir seçim olduğunu düşünüyorum."

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Son dakika: Bafetimbi Gomis açıkladı! Galatasaray'dan neden ayrıldı?
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