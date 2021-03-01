Son dakika: Barcelona eski başkanı Josep Bartomeu tutuklandı!

Barcelona'da yolsuzluk iddiaları nedeniyle istifasını veren Josep Maria Bartomeu, "Barçagate" operasyonu kapsamında yapılan soruşturma sonrasında "yolsuzluk yaptığı" gerekçesiyle tutuklandı.

Cadena Ser kaynaklı haberde, Barcelona kulüp binasının da arandığı ve eski başkan Bartomeu'nun tutuklandığı yazıldı. Bartomeu'nun, kulübün önemli isimleri olan Messi, Pique, Xavi ve Puyol gibi isimlerin itibarlarını zedelemek için sosyal medya hesaplarına para ödediği de öğrenildi. Bartomeu ile birlikte kulübün eski genel müdürü Oscar Grau ve hukuk sorumlusu Roman Gomez'in de tutuklandığı söylendi.

Ekim ayında yolsuzluk iddiaları nedeniyle istifa eden Josep Bartomeu'nun yerine kulübü geçici bir genel kurul yönetiyordu. Barcelona'da başkanlık seçimi 7 mart'ta yapılacak.