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- maçına Kovid-19 engeli!

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin () 25. haftasında bugün oynanması gereken - müsabakası, konuk Torino'ya yerel sağlık makamlarınca uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinası sebebiyle bordo-beyazlı ekibin, başkent deplasmanına gidememesi nedeniyle oynanamadı.

AA
Giriş Tarihi: 2.3.2021 23:43 ABONE OL
Lazio-Torino maçına Kovid-19 engeli!

Torino kenti yerel sağlık makamlarının, takımdaki Kovid-19 vakaları nedeniyle uyguladığı zorunlu karantinadan ötürü bordo-beyazlı ekip, başkent deplasmanına gidemedi.

Serie A Lig Yönetimi'nin bu sabahki olağanüstü toplantısında maçın oynanması kararı vermesi üzerine ev sahibi Lazio takımı ve maçın hakemleri, başlama saati 18.30'da statta hazır bulundu.

Kurallar gereği ilk yarının bitimine kadar konuk ekibin sahaya çıkması beklendi. Torino, sahaya gelmeyince maçın hakemi Marco Piccinini müsabakayı tatil etti.

Bundan sonra kurallar gereği maça çıkamayan konuk takımın hükmen 3-0 yenik sayılması ve Torino'nun bu karara, Juventus-Napoli maçını örnek göstererek itiraz etmesi bekleniyor.

Torino takımında geçen hafta 10 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından 26 Şubat'ta oynanması gereken 24. haftadaki Torino-Sassuolo maçı da oynanamamış ve 17 Mart'a ertelenmişti.

Torino Başkanı Urbano Cairo da Serie A Lig Yönetimi'nin bu maçı ertelememesine tepki gösterirken, bu maç için ilgili kurullara itirazlarını yapacaklarını belirtti.

BENZER DURUM JUVENTUS-NAPOLİ MAÇINDA YAŞANMIŞTI

Serie A'nın 3. haftasında 4 Ekim 2020'de oynanması gereken Juventus-Napoli mücadelesi öncesinde, konuk ekipte 3 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması neticesinde Napoli takımına yerel sağlık makamlarınca seyahat yasağı getirilmişti.

Bu seyahat yasağı sebebiyle mavi-beyazlı takım deplasmana gidememiş ve Juventus maçına çıkamamıştı.

Napoli, maça gidemeyince karşılaşma tatil edilmişti.

Serie A yönetimi daha sonra aldığı kararda Napoli'nin maça gidebilecek durumdayken gitmediğini ve bu nedenle müsabaka saatinde maçın oynanacağı statta hazır bulunmadığını gerekçe göstererek, Napoli'yi hükmen 3-0 yenik sayıp, 1 puan silme cezası vermişti.

Napoli, bu karara FIGC nezdinde itiraz etse de sonuç alamamış, son olarak İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesi (CONI) Tahkim Kuruluna itiraz başvurusu yapmıştı.

CONI Tahkim Kurulu, 22 Aralık 2020'de aldığı kararla, Napoli'nin itirazını haklı bulmuş ve mavi-beyazlı takım aleyhine verilen hükmen mağlubiyet ve puan silme cezasının kaldırılmasına hükmetmişti.

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Lazio-Torino maçına Kovid-19 engeli!
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