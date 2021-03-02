Son dakika: Adem Büyük'ten maç için flaş sözler!

Süper Lig'de bugün Malatyaspor, şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ı konuk etti. Beşiktaş Atiba'nın golüyle altın değerinde 3 puanı aldı ve zirve yarışına Galatasaray'la ortak oldu.

Maçın sonrasında açıklamalarda bulunan Malatyaspor'un tecrübeli kaptanı Adem Büyük maçın hakemi Halis Özkahya için flaş sözler sarfetti. İşte Adem Büyük'ün açıklamaları...

ADEM BÜYÜK "SERGEN HOCA HOCAYLA KONUŞTUKTAN SONRA HAKEME BİR ŞEY OLDU"

Adem Büyük: İyi mücadele ettik. Şampiyonluğa oynayan bir takıma karşı ne kadar az pozisyon verilirse o kadar az pozisyon verdik. Ortada bir oyundu. Maçta kırılma noktası, Sergen hocayla maçın hakemi arasındaki konuşmadan sonra oldu. Ondan sonra hakeme bir şey oldu.

"KİMSE KİMSEYİ BURADA AZARLAYAMAZ"

Adem Büyük: "Hakemin Beşiktaşlı futbolculara karşı ve bize karşı konuşmaları farklı. Konuşmalara bakılsın, kimse kimseyi burada azarlayamaz."