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Son dakika! ve Disiplin Kurulu'na sevk edildi!

Gelen son dakika haberine göre PFDK kararları açıklandı. 'de Başkan ve Sportif Direktör , "talimatlara aykırı hareketi" sebebiyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 2.3.2021 19:43 Son Güncelleme: 2.3.2021 20:11 ABONE OL
Son dakika! Ali Koç ve Emre Belözoğlu Disiplin Kurulu'na sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ve sportif direktör Emre Belözoğlu'nu "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Ayrıca Trabzonspor "saha olayları", Fenerbahçe ise "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Hukuk Müşavirliği'nin PFDK'ya sevkleri şu şekilde:

"-MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü futbolcusu JOSEPH PAINTSIL'ın 27.02.2021 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 28.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

-DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü futbolcusu ERDOĞAN YEŞİLYURT'un 27.02.2021 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 28.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK futbolcusu UĞUR UÇAR'ın 27.02.2021 tarihinde oynanan FRAPORT-TAV ANTALYASPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü futbolcusu DERRICK LUCKASSEN'ın 28.02.2021 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 01.03.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 28.02.2021 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 28.02.2021 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Başkanı ALİ KOÇ'un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca 02.03.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi EMRE BELÖZOĞLU'nun aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,karar verilmiştir."

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