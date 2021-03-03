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Son dakika: 'ün eşi 'ten olay sözler: Ortalıkta 'erkeğim' diye gezersiniz!

- maçının ardından 'ün ve hakem ile ilgili sözleri gündeme oturmuştu. Adem Büyük'ün eşi sosyal medyada yapılan eleştiriler sonrası "Buradan bana yazıp eşime hakaret eden herkesle mahkemede görüşmek üzere! Adem'deki yüreğin yüzde 10'u yok hiç birinizde. Siz anca oturduğunuz yerden insanlara hakaret edip kendinizi tatmin eder, bir de ortalıkta erkeğim diye gezersiniz" şeklinde sert bir paylaşım yaptı.

Giriş Tarihi: 3.3.2021 13:01 Son Güncelleme: 3.3.2021 13:28 ABONE OL
Son dakika: Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'ten olay sözler: Ortalıkta 'erkeğim' diye gezersiniz!

Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor'un 1-0 kaybettiği Beşiktaş mücadelesinin ardından yayıncı kuruluşa konuşan Adem Büyük çarpıcı açıklamalar yapmıştı.

"MAÇIN KIRILMA NOKTASI, SERGEN HOCAYLA HALİS ÖZKAHYA'NIN KONUŞMASI OLDU"

'Şampiyonluğa oynayan bir takıma karşı ne kadar az pozisyon verilirse o kadar az pozisyon verdik' diyen Adem Büyük, "Ortada bir oyundu. Maçta kırılma noktası, Sergen hocayla maçın hakemi Halis Özkahya arasındaki konuşmadan sonra oldu. Ondan sonra hakeme bir şey oldu. Hakemin Beşiktaşlı futbolculara karşı ve bize karşı konuşmaları farklı. Konuşmalara bakılsın, kimse kimseyi burada azarlayamaz" şeklinde konuşmuştu.

"ORTALIKTA 'ERKEĞİM' DİYE GEZERSİNİZ!"

Adem Büyük'ün açıklamalarının ardından sosyal medyada gösterilen tepkiler eşi Merve Büyük'e kadar ulaştı. Tecrübeli oyuncunun eşi de Instagram hesabından yaptığı sert açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Merve Büyük, "Buradan bana yazıp eşime hakaret eden herkesle mahkemede görüşmek üzere! Adem'deki yüreğin yüzde 10'u yok hiçbirinizde. Siz anca oturduğunuz yerden insanlara hakaret edip kendinizi tatmin eder, bir de ortalıkta 'erkeğim' diye gezersiniz."

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Son dakika: Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'ten olay sözler: Ortalıkta 'erkeğim' diye gezersiniz!
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