Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor'un 1-0 kaybettiği Beşiktaş mücadelesinin ardından yayıncı kuruluşa konuşan Adem Büyük çarpıcı açıklamalar yapmıştı.



"MAÇIN KIRILMA NOKTASI, SERGEN HOCAYLA HALİS ÖZKAHYA'NIN KONUŞMASI OLDU"

'Şampiyonluğa oynayan bir takıma karşı ne kadar az pozisyon verilirse o kadar az pozisyon verdik' diyen Adem Büyük, "Ortada bir oyundu. Maçta kırılma noktası, Sergen hocayla maçın hakemi Halis Özkahya arasındaki konuşmadan sonra oldu. Ondan sonra hakeme bir şey oldu. Hakemin Beşiktaşlı futbolculara karşı ve bize karşı konuşmaları farklı. Konuşmalara bakılsın, kimse kimseyi burada azarlayamaz" şeklinde konuşmuştu.