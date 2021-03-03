Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'den kadro dışı bırakılan Caner Erkin dışında 7 futbolcu için daha flaş karar!

Son dakika: 'den kadro dışı bırakılan dışında 7 futbolcu için daha flaş karar!

'de form düşüklüğü ve teknik heyet ile yaşadığı gerginlik nedeniyle 'un sildiği 'in disiplinsiz davranışları gerekçe gösterilerek takımdan ayrı çalışmasına karar verildi. Kadro dışı kalan tecrübeli oyuncunun kulüpteki geleceği ise Başkan ile yapılacak toplantıda belli olacak. Bu arada Fenerbahçe yönetimi Caner dışında 7 futbolcu için daha flaş bir karara imza attı.

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 3.3.2021 06:51 Son Güncelleme: 3.3.2021 07:13 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Caner Erkin dışında 7 futbolcu için flaş karar!

Göztepe maçında oyundan alınırken teknik heyete tepki gösteren, karşılaşma sonrası da hocası ile soyunma odasında gerginlik yaşayan , Trabzonspor mücadelesinde kadroya alınmayacağını öğrenince tesisleri terk etmişti.

Son dakika: Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Caner Erkin dışında 7 futbolcu için flaş karar!

Sonrasında sosyal medyadan 'armayı öptüğü' fotoğrafı paylaşarak gündem olan milli sol bekin durumu merak konusuyken, 'den yeni bir hamle geldi. Teknik heyet dün tecrübeli oyuncuyu kadro dışı bıraktı.

Son dakika: Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Caner Erkin dışında 7 futbolcu için flaş karar!

Disiplinsiz davranışları nedeniyle hafta sonuna kadar idmanlara alınmayacak olan Caner, tesislerde özel program dahilinde çalışmalarını sürdürecek.

Son dakika: Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Caner Erkin dışında 7 futbolcu için flaş karar!

Trabzonspor galibiyetiyle birlikte moral bulan sarı-lacivertlilerde teknik direktör 'un takımdaki havanın korunması adına böyle bir karar aldığı öğrenildi.

Son dakika: Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Caner Erkin dışında 7 futbolcu için flaş karar!

Para cezası da verilen 32 yaşındaki futbolcu hakkındaki son karar ise Başkan , sportif direktör ve teknik heyetin yapacağı görüşmenin ardından verilecek.

Son dakika: Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Caner Erkin dışında 7 futbolcu için flaş karar!

7 FUTBOLCUYA DAHA PARA CEZASI VERİLDİ

Bu arada sarı-lacivertli yönetim, Caner ile birlikte 7 oyuncuya daha disiplinsiz davranışları nedeniyle para cezası kesti.

Son dakika: Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Caner Erkin dışında 7 futbolcu için flaş karar!

5 YIL ÖNCE DE BUNU YAŞADI

, daha önce 2015-16 sezonunda 'deyken yine kadro dışı kalmış, 49 günde 10 maç kaçırmıştı.

Son dakika: Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Caner Erkin dışında 7 futbolcu için flaş karar!

Toplamda da kariyeri boyunca cezalar ve oynama izni olmadığı için 49 karşılaşmada forma giyemedi.

Son dakika: Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Caner Erkin dışında 7 futbolcu için flaş karar!

bu sezon onun oynamadığı 3 maçı da kazandı ve bir gol yedi.

Son dakika: Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Caner Erkin dışında 7 futbolcu için flaş karar!

Geçtiğimiz sezon da Beşiktaş, Caner'in olmadığı 4 mücadeleyi de kazanmış, sadece iki gol yemişti.

Son dakika: Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Caner Erkin dışında 7 futbolcu için flaş karar!

Şu anda ligin en fazla gollük pas veren 3. ismi ve 6 asist ile en fazla asist yapan 4. oyuncusu durumunda.

Son dakika: Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Caner Erkin dışında 7 futbolcu için flaş karar!

SAHADA MİNİ TOPLANTI

Teknik direktör ile sportif direktör , dün saha kenarında bir süre Caner kararını konuştu. İkiliye kısa bir süre de eşlik etti.

Son dakika: Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Caner Erkin dışında 7 futbolcu için flaş karar!

NE DEDİLER?

SORU: teknik heyetinin 'i 'disiplin sorunu' nedeniyle kadro dışı bırakması hakkında ne düşünüyorsunuz?

Son dakika: Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Caner Erkin dışında 7 futbolcu için flaş karar!

ÖMER ÜRÜNDÜL - YÖNETİM BİLEREK ALDI
Bazı futbolcular var ki saha içinde öfke kontrolünü yapamıyorlar. Bunlardan bir tanesi de . Ama bu, yeni ortaya çıkan bir gerçek değil. Zaten Caner, 'de de öyleydi, Beşiktaş'ta da öyle, şimdi sarı-lacivertli ekibe döndü, yine aynı şey!

Son dakika: Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Caner Erkin dışında 7 futbolcu için flaş karar!

O zaman bu tip oyuncuları ya idare edeceksiniz ya da ona göre faturayı keseceksiniz. Caner'in yapısı önceden bilinmiyor muydu? O da maçın stresiyle oyundan çıkarken bir harekette bulundu. gibi sinirli olmayan birçok oyuncu da bazen çıkarken kızıyor ama onun dışında başka bir şey yaşandıysa bilemem.

Son dakika: Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Caner Erkin dışında 7 futbolcu için flaş karar!

GÜRCAN BİLGİÇ - BULUT UMUDU KESMİŞ
Eğer böyle bir karar aldılarsa demek ki oyuncudan umudu kesmişler. Çünkü Caner, kalitesi ve problemleriyle birlikte yönetilip takım çıkarları için kullanılabilirdi. Bundan önceki takımlarında veya teknik adamlarda bu tolerans oyuncuya sağlandı.

Son dakika: Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Caner Erkin dışında 7 futbolcu için flaş karar!

Eğer teknik direktör , geri adım atmıyorsa Caner'den umudunu kesmiş, eksilerin daha fazla olduğuna kanaat getirmiş demektir. İlk kararda Başkan , hocanın yanında durmuştu, bu pozisyon Trabzonspor maçına da yansımıştı. Ben bundan sonra da değişeceğini zannetmiyorum.

Son dakika: Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Caner Erkin dışında 7 futbolcu için flaş karar!

FATİH DOĞAN - DOĞRU BİR KARAR VERİLDİ
İnsanların öfke kontrolü sorunu vardır. Caner'de de duygu kontrolü sorunu var. Yaptıklarını kötü niyetle yapmaz ama yaparken de işin nereye varacağını pek düşünmez. Bu sadece F.Bahçe'de değil, Beşiktaş'ta da, geçmiş futbol kariyerinde birçok kez başına geldi.

Son dakika: Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Caner Erkin dışında 7 futbolcu için flaş karar!

Oyuncu bu davranışları başarı için iyi niyetle de yapsa kendini kontrol etmek zorunda. F.Bahçe'nin kararını doğru buluyorum. Hocanın otoritesini sağlaması adına futbolculara yapılmış doğru bir balans ayarı. Bu sarı-lacivertli takıma olumlu yansıdı ve yansıyacaktır.

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Son dakika: Fenerbahçe'den kadro dışı bırakılan Caner Erkin dışında 7 futbolcu için daha flaş karar!
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