Göztepe maçında oyundan alınırken teknik heyete tepki gösteren, karşılaşma sonrası da hocası Erol Bulut ile soyunma odasında gerginlik yaşayan Caner Erkin, Trabzonspor mücadelesinde kadroya alınmayacağını öğrenince tesisleri terk etmişti.
Sonrasında sosyal medyadan 'armayı öptüğü' fotoğrafı paylaşarak gündem olan milli sol bekin durumu merak konusuyken, Fenerbahçe'den yeni bir hamle geldi. Teknik heyet dün tecrübeli oyuncuyu kadro dışı bıraktı.
Disiplinsiz davranışları nedeniyle hafta sonuna kadar idmanlara alınmayacak olan Caner, tesislerde özel program dahilinde çalışmalarını sürdürecek.
Trabzonspor galibiyetiyle birlikte moral bulan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut'un takımdaki havanın korunması adına böyle bir karar aldığı öğrenildi.
Para cezası da verilen 32 yaşındaki futbolcu hakkındaki son karar ise Başkan Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik heyetin yapacağı görüşmenin ardından verilecek.
7 FUTBOLCUYA DAHA PARA CEZASI VERİLDİ
Bu arada sarı-lacivertli yönetim, Caner ile birlikte 7 oyuncuya daha disiplinsiz davranışları nedeniyle para cezası kesti.
5 YIL ÖNCE DE BUNU YAŞADI
Caner Erkin, daha önce 2015-16 sezonunda Fenerbahçe'deyken yine kadro dışı kalmış, 49 günde 10 maç kaçırmıştı.
Toplamda da kariyeri boyunca cezalar ve oynama izni olmadığı için 49 karşılaşmada forma giyemedi.
Geçtiğimiz sezon da Beşiktaş, Caner'in olmadığı 4 mücadeleyi de kazanmış, sadece iki gol yemişti.
Şu anda ligin en fazla gollük pas veren 3. ismi ve 6 asist ile en fazla asist yapan 4. oyuncusu durumunda.
SAHADA MİNİ TOPLANTI
Teknik direktör Erol Bulut ile sportif direktör Emre Belözoğlu, dün saha kenarında bir süre Caner kararını konuştu. İkiliye kısa bir süre Gökhan Gönül de eşlik etti.
NE DEDİLER?
SORU: Fenerbahçe teknik heyetinin Caner Erkin'i 'disiplin sorunu' nedeniyle kadro dışı bırakması hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÖMER ÜRÜNDÜL - YÖNETİM BİLEREK ALDI
Bazı futbolcular var ki saha içinde öfke kontrolünü yapamıyorlar. Bunlardan bir tanesi de Caner Erkin. Ama bu, yeni ortaya çıkan bir gerçek değil. Zaten Caner, Fenerbahçe'de de öyleydi, Beşiktaş'ta da öyle, şimdi sarı-lacivertli ekibe döndü, yine aynı şey!
O zaman bu tip oyuncuları ya idare edeceksiniz ya da ona göre faturayı keseceksiniz. Caner'in yapısı önceden bilinmiyor muydu? O da maçın stresiyle oyundan çıkarken bir harekette bulundu. Caner Erkin gibi sinirli olmayan birçok oyuncu da bazen çıkarken kızıyor ama onun dışında başka bir şey yaşandıysa bilemem.
GÜRCAN BİLGİÇ - BULUT UMUDU KESMİŞ
Eğer böyle bir karar aldılarsa demek ki oyuncudan umudu kesmişler. Çünkü Caner, kalitesi ve problemleriyle birlikte yönetilip takım çıkarları için kullanılabilirdi. Bundan önceki takımlarında veya teknik adamlarda bu tolerans oyuncuya sağlandı.
Eğer teknik direktör Erol Bulut, geri adım atmıyorsa Caner'den umudunu kesmiş, eksilerin daha fazla olduğuna kanaat getirmiş demektir. İlk kararda Başkan Ali Koç, hocanın yanında durmuştu, bu pozisyon Trabzonspor maçına da yansımıştı. Ben bundan sonra da değişeceğini zannetmiyorum.
FATİH DOĞAN - DOĞRU BİR KARAR VERİLDİ
İnsanların öfke kontrolü sorunu vardır. Caner'de de duygu kontrolü sorunu var. Yaptıklarını kötü niyetle yapmaz ama yaparken de işin nereye varacağını pek düşünmez. Bu sadece F.Bahçe'de değil, Beşiktaş'ta da, geçmiş futbol kariyerinde birçok kez başına geldi.
Oyuncu bu davranışları başarı için iyi niyetle de yapsa kendini kontrol etmek zorunda. F.Bahçe'nin kararını doğru buluyorum. Hocanın otoritesini sağlaması adına futbolculara yapılmış doğru bir balans ayarı. Bu sarı-lacivertli takıma olumlu yansıdı ve yansıyacaktır.