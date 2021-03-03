O zaman bu tip oyuncuları ya idare edeceksiniz ya da ona göre faturayı keseceksiniz. Caner'in yapısı önceden bilinmiyor muydu? O da maçın stresiyle oyundan çıkarken bir harekette bulundu. Caner Erkin gibi sinirli olmayan birçok oyuncu da bazen çıkarken kızıyor ama onun dışında başka bir şey yaşandıysa bilemem.