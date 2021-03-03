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Son dakika: maçı sonrası şok sözler! ", onunla 1 kişi eksik oynuyor"

Son dakika haberi... Sabah Spor yazarları , , ve , deplasmanda 'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi. Galibiyeti getiren 38 yaşındaki 'ı öven usta isimler, Beşiktaş'ın bir diğer tecrübeli ismini de "Onunla 1 kişi eksik oynuyor" sözleriyle eleştirdi.

Giriş Tarihi: 3.3.2021 07:40 Son Güncelleme: 3.3.2021 08:00 ABONE OL
Son dakika: Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı sonrası Sergen Yalçın'a Fatih Terim benzetmesi!

AHMET ÇAKAR - HALİS ÖZKAYHA SONUCA ETKİ ETMEDİ AMA...

Artık her galibiyet şampiyonluğa giden bir adım demek. Dün gece Malatya'da kazandı. Kazandı ama eski agresifliği, eski organizasyon güzelliği yoktu. Hele bir ilk yarı var ki sanki bütün oyuncular uyutulmuş, maç bitsin de gidelim havalarındaydı.

Son dakika: Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı sonrası Sergen Yalçın'a Fatih Terim benzetmesi!

Ama ikinci yarı biraz canlandı. Aslında ilk yarıya baktığımızda iki takımın da fazla pozisyonu yok. Ama bir pozisyonda kalite kendini belli ediyor. Aboubakar'ın asisti, Atiba'nın çaprazdan girişi, vuracakmış gibi yapıp vurmayışı, vuruşu geciktirmesi, zor ama güzel golü Beşiktaş'a getiriverdi.

Son dakika: Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı sonrası Sergen Yalçın'a Fatih Terim benzetmesi!

Aslında 'ta dün gece gördüğümüz stres çok normal. Hedefe adım adım yaklaşıyorlar. Hatta görünen o ki teknik direktör bile biraz ürkmüş. Orta sahada Necip Uysal ile başladı. Açıkçası takımda sakat ve cezalı olması dışında düşündüğü bir isim değildi Necip. Ama devre bittiğinde o da gördü ki Mensah girmeli ya da bir başkası. Çünkü hücum organizasyonlarında ciddi aksama oluyordu.

Son dakika: Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı sonrası Sergen Yalçın'a Fatih Terim benzetmesi!

Malatya deplasmanları her takım için çok zordur. Malatya önemli pozisyonlar bulmamış olsa da her zaman için tehlikeli bir ekip. Önemli silahları var. Ama zirvede puanlar bu kadar yakınken , İstanbul'a galibiyetle dönmek zorundaydı ve öyle de oldu.

Son dakika: Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı sonrası Sergen Yalçın'a Fatih Terim benzetmesi!

Hakem Halis Özkahya'nın dün gece sonuca etkili hatası yoktu fakat o da oyuncular gibi. Karşılaşma içinde zaman zaman kilitleniyor. Hele son 20 dakika faulleri geç çalıyor, bakıyor görmüyor, korner, autlar yanlış veriliyor. Ama bütün bunlara rağmen kötü bir maç yönetti diyemem.

Son dakika: Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı sonrası Sergen Yalçın'a Fatih Terim benzetmesi!

Bu arada değinmem gereken bir nokta da 'ın kenarda her pozisyona sürekli sert şekilde tepki vermesi. Yalçın'ın her şeye itiraz etmesi asla şık durmuyor.

Son dakika: Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı sonrası Sergen Yalçın'a Fatih Terim benzetmesi!

ALİ GÜLTİKEN - VİTESİ YÜKSELTTİ, GALİBİYETE ULAŞTI

Souza, Necip ve Atiba'dan kurulu orta saha seçimi, maçın savunma anlamında güvenliğin işareti derken diğer yandan da oyunu kontrol etme düşüncesini yansıttı. İlk yarı Sergen hoca adına işin savunma tarafında bu plan iyi işledi. Ama hücum olarak belki daha renkli olarak düşündüğü ilk 45 dakika beklentilerin gerisindeydi. Durağan, karşılıklı olarak birbirini kontrol eden, oyun temposunun yükselmediği bir ilk yarı oldu.

Son dakika: Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı sonrası Sergen Yalçın'a Fatih Terim benzetmesi!

Fakat ikinci yarıda Sergen hoca bu işe müdahale ederek Mensah değişikliğiyle vitesi yükseltti. Bu yükseltme oyunu adına hem daha yaratıcı hem de daha baskılı hale getirdi. Rakip yarı alanda daha çok kalan ve daha çok pozisyon bulan taraf olarak beklediğini almakta da gecikmedi. Atiba çok yönlü bir oyuncu, görev aldığı her bölgede en iyisini yapmaya devam ediyor. Beşiktaş'ın bulduğu goldeki koşusu ve sonradan yaptığı mükemmel santrfor vuruşu bir kez daha saygıyı hak etti.

Son dakika: Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı sonrası Sergen Yalçın'a Fatih Terim benzetmesi!

'ın bir diğer artı yönü de oyun kendi istediği gibi gitmese de rakiplerine çok fazla pozisyon vermemesi. İşin savunma bölümünü maceraya bırakmıyor. Bu bölümdeki tedbirli davranışlar da zaten maçın içinde her halükarda skoru bulabilen bir takım olarak Beşiktaş'ı hem maçın içinde tutuyor hem de kazanır hale getiriyor. Rosier, Vida, Welinton ve N'Sakala dörtlüsü kendi aralarındaki uyumu üst seviyeye çıkardı. Birlikte ciddi bir güç üretiyorlar.

Son dakika: Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı sonrası Sergen Yalçın'a Fatih Terim benzetmesi!

Bu dörtlünün en etkili hücuma çıkan oyuncusu olarak Rosier, dün yine savunma bloğunun hücumu en çok deneyen ismiydi. Josef'i de işin savunma bölümünde değerlendirmeden olmaz ama o kadar başarılı oynuyor ki işin iki tarafını da mükemmel yönetiyor. Hem takım savunmasında hem de hücum başlangıcında başrol oyuncusu. kağıt üstünde zor görünen, oyun olarak da kolay olmayan bir maçı yine güçlü oyunuyla geçerek rakiplerine de 'Ben yine buradayım' mesajı verdi.

Son dakika: Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı sonrası Sergen Yalçın'a Fatih Terim benzetmesi!

BÜLENT TİMURLENK - ETİ, KEMİĞİNDEN AYIRMAYI BİLDİ

son 4 iç saha maçının 3'ünde gol atamamış, 2-0 önde olduğu Konya maçını da 3-2 kaybetmişti. Hocası gönderilmiş, iyi mücadele eden ama yetenek problemi olan takım karşısında 'ın Necip tercihi, 'in Etebo tercihine benziyordu.

Son dakika: Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı sonrası Sergen Yalçın'a Fatih Terim benzetmesi!

Zemin geçmiş maçlara oranla toparlamıştı. Ama 'ın planı, gol atma ihtimali çok zayıf olan rakibin bu ihtimalini 0'a indirip, ön taraftaki 3 yetenekli adam Larin, Aboubakar ve Ghezzal'la işi bitirmekti. İlk yarıda yüzde 70 topa sahip olurken, hocalarının istediği yoğunlukta baskıyı yaratamadılar. Birkaç pozisyonda Malatya, orta sahasını da, forvetlerini de kendi kalesine koşturdu. Necip'in yetenekleri belli. Mensah ya da Adem Ljajic'in oyuna gireceği de devre arasında belli olmuştu zaten.

Son dakika: Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı sonrası Sergen Yalçın'a Fatih Terim benzetmesi!

Mesele oyunun iki tarafını birden oynamaksa, Atiba bu işin profesörü. Bir ara Josef'in arkasına geçip, iki stoperin arasından top alan Kanadalı, bir bakmışsınız ceza sahasına sızmış, çaprazdan galibiyet golünü atmış. Gökhan Töre girene kadar adam eksiltmekte zorlanan , 'ın o çok sevdiği 'kaleyi gole kapatma' performansıyla Malatya'dan 3 puan çıkardı.

Son dakika: Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı sonrası Sergen Yalçın'a Fatih Terim benzetmesi!

için bu oyun sezon ortalamasının altında. Ama kabul edelim, bir haftada 3 maç oynuyorsanız skor odaklı olmalısınız. Eti kemiğinden ayırmayı bilmelisiniz. Malatyaspor'da Tetteh ve Chebake dışında sivrilen oyuncu yoktu. En uçta başlayan Adem Büyük ise eski gücünden uzak. Malatya, bir an önce toparlamazsa, (8 maçtır kazanamıyor) geçen sene gördüğü kabusun bir tekrarını yaşayabilir.

Son dakika: Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı sonrası Sergen Yalçın'a Fatih Terim benzetmesi!

FATİH DOĞAN - GEMİSİNİ KURTARAN KAPTAN ATIBA

Futbolda "kazanan haklıdır" yaklaşımını hiç tasvip etmediğim gibi skorun; eksiklerin, hataların üstünü örtmemesi gerektiğine inanıyorum. , 'la dün Malatya deplasmanında farklı bir şey denedi. İlk 45 dakikayı adeta çöpe attı.

Son dakika: Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı sonrası Sergen Yalçın'a Fatih Terim benzetmesi!

Çöpe attı diyorum çünkü tercih edilen 11 ve oynanan oyun 'ın bize alıştırdığı felsefesinden çok farklıydı. 5 gün önce Denizlispor'u ilk yarıda boğan, 3-0'ı bulup ikinci yarı tempoyu artırmadan daha rahat oynayan Beşiktaş, Malatya'da tam tersini yaptı.

Son dakika: Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı sonrası Sergen Yalçın'a Fatih Terim benzetmesi!

Zeminin sıkıntılı olması kadro tercihlerini etkileyebilir ama çok iyi ve skor çıkarılacak bir maçın ilk 45 dakikasını harcamak mutlak galibiyet hedefleyen bir takım için büyük risk. Malatya bu riskin ne olduğunu özellikle son 25 dakika çok hissettirdi.

Son dakika: Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı sonrası Sergen Yalçın'a Fatih Terim benzetmesi!

Bu tür sorunlu zeminler oynadıkça daha da bozulur. Bu yüzden Sergen hocanın Mensah, Ljajiç dururken Necip'le birlikte 3 defansif orta sahayla çıkmasının mantığı makul görülebilir. Ancak 6 numarada çok iyi işler yapan Necip'i forvet arkası oynatması anlaşılır değil. İkinci yarı Mensah'ın girişi, 74'te Ghezzal'ın yerine Töre değişikliği takımı hareketlendirdi.

Son dakika: Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı sonrası Sergen Yalçın'a Fatih Terim benzetmesi!

N'Sakala ile bir kişi eksik oynuyor. Dün buna Larin de eklenince ikisinin yükü takım oyununa ciddi yük oldu, Beşiktaş yönetiminin yapacağı ilk şey, sezon sonu kimseyi beklemeden Rıdvan'la birlikte yarışacak bir sol bek transferi yapmak. Beşiktaş oynamadığı her maçta Rıdvan'ı arıyor.

Son dakika: Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı sonrası Sergen Yalçın'a Fatih Terim benzetmesi!

Dün gemisini kurtaran kaptan Atiba'ydı. 2 puanın çöpe atılmasına müsaade etmedi. Malatya'nın son 20 dakikadaki arzusu ve golü bulma mücadelesi saygıyı hak etti. Sezon başımdan bu yana Türkiye'nin en iyi futbolunu oynayan 'ın ve oynatan 'ın bu maç, standartlarının altında kaldı. Yorgunlukla açıklanamayacak tabloyu ve tercihlerinin sonuçlarını Sergen Hoca iyi analiz etmelidir.

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Son dakika: Yeni Malatyaspor maçı sonrası şok sözler! "Beşiktaş, onunla 1 kişi eksik oynuyor"
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