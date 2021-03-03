AHMET ÇAKAR - HALİS ÖZKAYHA SONUCA ETKİ ETMEDİ AMA...
Artık her galibiyet şampiyonluğa giden bir adım demek. Dün gece Malatya'da Beşiktaş kazandı. Kazandı ama eski agresifliği, eski organizasyon güzelliği yoktu. Hele bir ilk yarı var ki sanki bütün oyuncular uyutulmuş, maç bitsin de gidelim havalarındaydı.
Ama ikinci yarı Beşiktaş biraz canlandı. Aslında ilk yarıya baktığımızda iki takımın da fazla pozisyonu yok. Ama bir pozisyonda kalite kendini belli ediyor. Aboubakar'ın asisti, Atiba'nın çaprazdan girişi, vuracakmış gibi yapıp vurmayışı, vuruşu geciktirmesi, zor ama güzel golü Beşiktaş'a getiriverdi.
Aslında Beşiktaş'ta dün gece gördüğümüz stres çok normal. Hedefe adım adım yaklaşıyorlar. Hatta görünen o ki teknik direktör Sergen Yalçın bile biraz ürkmüş. Orta sahada Necip Uysal ile başladı. Açıkçası takımda sakat ve cezalı olması dışında düşündüğü bir isim değildi Necip. Ama devre bittiğinde o da gördü ki Mensah girmeli ya da bir başkası. Çünkü hücum organizasyonlarında ciddi aksama oluyordu.
Malatya deplasmanları her takım için çok zordur. Malatya önemli pozisyonlar bulmamış olsa da her zaman için tehlikeli bir ekip. Önemli silahları var. Ama zirvede puanlar bu kadar yakınken Beşiktaş, İstanbul'a galibiyetle dönmek zorundaydı ve öyle de oldu.
Hakem Halis Özkahya'nın dün gece sonuca etkili hatası yoktu fakat o da oyuncular gibi. Karşılaşma içinde zaman zaman kilitleniyor. Hele son 20 dakika faulleri geç çalıyor, bakıyor görmüyor, korner, autlar yanlış veriliyor. Ama bütün bunlara rağmen kötü bir maç yönetti diyemem.
Bu arada değinmem gereken bir nokta da Sergen Yalçın'ın kenarda her pozisyona sürekli sert şekilde tepki vermesi. Yalçın'ın her şeye itiraz etmesi asla şık durmuyor.
ALİ GÜLTİKEN - VİTESİ YÜKSELTTİ, GALİBİYETE ULAŞTI
Souza, Necip ve Atiba'dan kurulu orta saha seçimi, maçın savunma anlamında güvenliğin işareti derken diğer yandan da oyunu kontrol etme düşüncesini yansıttı. İlk yarı Sergen hoca adına işin savunma tarafında bu plan iyi işledi. Ama hücum olarak belki daha renkli olarak düşündüğü ilk 45 dakika beklentilerin gerisindeydi. Durağan, karşılıklı olarak birbirini kontrol eden, oyun temposunun yükselmediği bir ilk yarı oldu.
Fakat ikinci yarıda Sergen hoca bu işe müdahale ederek Mensah değişikliğiyle vitesi yükseltti. Bu yükseltme oyunu Beşiktaş adına hem daha yaratıcı hem de daha baskılı hale getirdi. Rakip yarı alanda daha çok kalan ve daha çok pozisyon bulan taraf olarak beklediğini almakta da gecikmedi. Atiba çok yönlü bir oyuncu, görev aldığı her bölgede en iyisini yapmaya devam ediyor. Beşiktaş'ın bulduğu goldeki koşusu ve sonradan yaptığı mükemmel santrfor vuruşu bir kez daha saygıyı hak etti.
Beşiktaş'ın bir diğer artı yönü de oyun kendi istediği gibi gitmese de rakiplerine çok fazla pozisyon vermemesi. İşin savunma bölümünü maceraya bırakmıyor. Bu bölümdeki tedbirli davranışlar da zaten maçın içinde her halükarda skoru bulabilen bir takım olarak Beşiktaş'ı hem maçın içinde tutuyor hem de kazanır hale getiriyor. Rosier, Vida, Welinton ve N'Sakala dörtlüsü kendi aralarındaki uyumu üst seviyeye çıkardı. Birlikte ciddi bir güç üretiyorlar.
Bu dörtlünün en etkili hücuma çıkan oyuncusu olarak Rosier, dün yine savunma bloğunun hücumu en çok deneyen ismiydi. Josef'i de işin savunma bölümünde değerlendirmeden olmaz ama o kadar başarılı oynuyor ki işin iki tarafını da mükemmel yönetiyor. Hem takım savunmasında hem de hücum başlangıcında başrol oyuncusu. Beşiktaş kağıt üstünde zor görünen, oyun olarak da kolay olmayan bir maçı yine güçlü oyunuyla geçerek rakiplerine de 'Ben yine buradayım' mesajı verdi.
BÜLENT TİMURLENK - ETİ, KEMİĞİNDEN AYIRMAYI BİLDİ
Yeni Malatyaspor son 4 iç saha maçının 3'ünde gol atamamış, 2-0 önde olduğu Konya maçını da 3-2 kaybetmişti. Hocası gönderilmiş, iyi mücadele eden ama yetenek problemi olan takım karşısında Sergen Yalçın'ın Necip tercihi, Fatih Terim'in Etebo tercihine benziyordu.
Zemin geçmiş maçlara oranla toparlamıştı. Ama Sergen Yalçın'ın planı, gol atma ihtimali çok zayıf olan rakibin bu ihtimalini 0'a indirip, ön taraftaki 3 yetenekli adam Larin, Aboubakar ve Ghezzal'la işi bitirmekti. İlk yarıda yüzde 70 topa sahip olurken, hocalarının istediği yoğunlukta baskıyı yaratamadılar. Birkaç pozisyonda Malatya, Beşiktaş orta sahasını da, forvetlerini de kendi kalesine koşturdu. Necip'in yetenekleri belli. Mensah ya da Adem Ljajic'in oyuna gireceği de devre arasında belli olmuştu zaten.
Mesele oyunun iki tarafını birden oynamaksa, Atiba bu işin profesörü. Bir ara Josef'in arkasına geçip, iki stoperin arasından top alan Kanadalı, bir bakmışsınız ceza sahasına sızmış, çaprazdan galibiyet golünü atmış. Gökhan Töre girene kadar adam eksiltmekte zorlanan Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın o çok sevdiği 'kaleyi gole kapatma' performansıyla Malatya'dan 3 puan çıkardı.
Beşiktaş için bu oyun sezon ortalamasının altında. Ama kabul edelim, bir haftada 3 maç oynuyorsanız skor odaklı olmalısınız. Eti kemiğinden ayırmayı bilmelisiniz. Malatyaspor'da Tetteh ve Chebake dışında sivrilen oyuncu yoktu. En uçta başlayan Adem Büyük ise eski gücünden uzak. Malatya, bir an önce toparlamazsa, (8 maçtır kazanamıyor) geçen sene gördüğü kabusun bir tekrarını yaşayabilir.
FATİH DOĞAN - GEMİSİNİ KURTARAN KAPTAN ATIBA
Futbolda "kazanan haklıdır" yaklaşımını hiç tasvip etmediğim gibi skorun; eksiklerin, hataların üstünü örtmemesi gerektiğine inanıyorum. Beşiktaş, Sergen Yalçın'la dün Malatya deplasmanında farklı bir şey denedi. İlk 45 dakikayı adeta çöpe attı.
Çöpe attı diyorum çünkü tercih edilen 11 ve oynanan oyun Beşiktaş'ın bize alıştırdığı felsefesinden çok farklıydı. 5 gün önce Denizlispor'u ilk yarıda boğan, 3-0'ı bulup ikinci yarı tempoyu artırmadan daha rahat oynayan Beşiktaş, Malatya'da tam tersini yaptı.
Zeminin sıkıntılı olması kadro tercihlerini etkileyebilir ama çok iyi ve skor çıkarılacak bir maçın ilk 45 dakikasını harcamak mutlak galibiyet hedefleyen bir takım için büyük risk. Malatya bu riskin ne olduğunu özellikle son 25 dakika çok hissettirdi.
Bu tür sorunlu zeminler oynadıkça daha da bozulur. Bu yüzden Sergen hocanın Mensah, Ljajiç dururken Necip'le birlikte 3 defansif orta sahayla çıkmasının mantığı makul görülebilir. Ancak 6 numarada çok iyi işler yapan Necip'i forvet arkası oynatması anlaşılır değil. İkinci yarı Mensah'ın girişi, 74'te Ghezzal'ın yerine Töre değişikliği takımı hareketlendirdi.
Beşiktaş N'Sakala ile bir kişi eksik oynuyor. Dün buna Larin de eklenince ikisinin yükü takım oyununa ciddi yük oldu, Beşiktaş yönetiminin yapacağı ilk şey, sezon sonu kimseyi beklemeden Rıdvan'la birlikte yarışacak bir sol bek transferi yapmak. Beşiktaş oynamadığı her maçta Rıdvan'ı arıyor.
Dün gemisini kurtaran kaptan Atiba'ydı. 2 puanın çöpe atılmasına müsaade etmedi. Malatya'nın son 20 dakikadaki arzusu ve golü bulma mücadelesi saygıyı hak etti. Sezon başımdan bu yana Türkiye'nin en iyi futbolunu oynayan Beşiktaş'ın ve oynatan Sergen Yalçın'ın bu maç, standartlarının altında kaldı. Yorgunlukla açıklanamayacak tabloyu ve tercihlerinin sonuçlarını Sergen Hoca iyi analiz etmelidir.