Fakat ikinci yarıda Sergen hoca bu işe müdahale ederek Mensah değişikliğiyle vitesi yükseltti. Bu yükseltme oyunu Beşiktaş adına hem daha yaratıcı hem de daha baskılı hale getirdi. Rakip yarı alanda daha çok kalan ve daha çok pozisyon bulan taraf olarak beklediğini almakta da gecikmedi. Atiba çok yönlü bir oyuncu, görev aldığı her bölgede en iyisini yapmaya devam ediyor. Beşiktaş'ın bulduğu goldeki koşusu ve sonradan yaptığı mükemmel santrfor vuruşu bir kez daha saygıyı hak etti.