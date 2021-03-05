Serdar Saatçı: İlk günden beri Sergen Yalçın hocam üzerimde çok duruyor

"İLK GÜNDEN BERİ SERGEN HOCAM ARKAMDA DURUYOR"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın kendisiyle yakından ilgilendiğini aktaran Saatçı, "İlk günden beri Sergen hocam üzerimde çok duruyor. Genç bir oyuncu olduğum için bana yardımcı oluyor. Beşiktaş'ta oynuyorum, hedefim Beşiktaş'ın ilk 11 oyuncusu olmak. Adım adım hedefe ilerleyeceğimi düşünüyorum" dedi.

"İLK HEDEFİM GURURLA BEŞİKTAŞ FORMASINI GİYMEK"

Hedefinin Beşiktaş'ta ilk 11'de oynamak olduğunu vurgulayan Serdar Saatçı, "Herkesin bir Avrupa hedefi var. Beşiktaş'ta ilerlemek istiyorum. İlk hedefim, gururla büyük Beşiktaş amblemini taşıyan ilk 11 formasını giymek istiyorum" diye konuştu.