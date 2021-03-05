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Son dakika: Beşiktaşlı 'e büyük şok! 'e dev talip

ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 'e Avrupa'dan kötü haber geldi. Siyah-Beyazlılar'ın yıllık 7 milyon ve 100 bin TL maç başı ücret önerdiği Dorukhan, Beşiktaş'tan '15 milyon TL' istemişti. Bu arada sezon başından bu yana attığı gollerle takımı sırtlayan isimlerden biri olan 'e ise ekibi talip oldu.

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 5.3.2021 06:45 Son Güncelleme: 5.3.2021 07:03 ABONE OL
Son dakika: Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e büyük şok! Cyle Larin'e dev talip

Sezon sonunda 'la sözleşmesi sona erecek 'un durumu belirsizliğini koruyor.

Son dakika: Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e büyük şok! Cyle Larin'e dev talip

Siyah-beyazlıların son olarak 7 milyon TL maaş ve 100 bin TL maç başı ücret önerdiği yıldız futbolcu, kariyerine Avrupa'da devam etmek istese de umduğunu bulamadı.

Son dakika: Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e büyük şok! Cyle Larin'e dev talip

İspanya'dan , İtalya'dan ve 'nin gündeminde olan 24 yaşındaki oyuncuya gelen teklifler, maddi anlamda yetersiz kaldı.

Son dakika: Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e büyük şok! Cyle Larin'e dev talip

Şu ana kadar yapılan tekliflerin 'ın önerdiği rakama yakın olduğu belirtildi.

Son dakika: Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e büyük şok! Cyle Larin'e dev talip

Rakamı yükseltmemekte kararlı olan siyah-beyazlı yönetimin oyuncuya verdiği süre ise giderek azalıyor.

Son dakika: Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e büyük şok! Cyle Larin'e dev talip

'ün bu ay içinde net cevabını vermesi bekleniyor.

Son dakika: Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e büyük şok! Cyle Larin'e dev talip

Milli futbolcu, 'tan 15 milyon TL net maaş istiyor.

Son dakika: Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e büyük şok! Cyle Larin'e dev talip

WEST HAM UNITED, CYLE LARIN İÇİN GELİYOR

Bu arada İngiltere basınında çıkan haberlerde 'ın bir süredir takip ettiği için teklif hazırladığı vurgulandı.

Son dakika: Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e büyük şok! Cyle Larin'e dev talip

Londra ekibinin menajeri David Moyes'un Ajax'a giden Sebastien Haller'in yerine Youssef En-Nesyri'yi isteği, olmayınca da Larin'i alternatifler arasına aldığı belirtildi.

Son dakika: Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e büyük şok! Cyle Larin'e dev talip

BEŞİKTAŞ 10 MİLYON EURO'YU REDDETMİŞTİ

Bu sezon 30 maçta 16 gol atan golcü oyuncunun 13 milyon Sterlin'lik bonservisinin için ucuz olduğu aktarıldı.

Son dakika: Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e büyük şok! Cyle Larin'e dev talip

daha önce Kanadalı yıldız için gelen 10 milyon Euro'luk teklifi geri çevirmişti.

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