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Son dakika: ve PFDK'ye sevk edildi

Son dakika haberi: Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Başkanı ve Başkanı 'nu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. İşte açıklanan sevk kararları...

DHA
Giriş Tarihi: 5.3.2021 18:13 Son Güncelleme: 5.3.2021 18:34 ABONE OL
Son dakika: Mustafa Cengiz ve Ahmet Ağaoğlu PFDK'ye sevk edildi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu PFDK'ye sevk edildi. Bu karar öncesi Mostafa Mohamed'e de 1 maç men cezası verildiği açıklanmıştı.

Hukuk Müşavirliği'nin yaptığı sevkler şöyle:
"- FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Kulübü'nün 04.03.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Süper Lig müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbol cusunun kırmızı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Kulübü futbolcusu RUUD JORGE BOFFIN'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi 05.03.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 04.03.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yapılan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı MUSTAFA CENGİZ'in 04.03.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı AHMET ALİ AĞAOĞLU'nun 04.03.2021 tarihinde medyaya yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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Son dakika: Mustafa Cengiz ve Ahmet Ağaoğlu PFDK'ye sevk edildi
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