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Son dakika: , 1959 öncesi şampiyonlukları için TFF'ye başvuruda bulundu!

Son dakika haberi... Kulübü, 1959 yılı öncesi Türkiye şampiyonluklarının ’e dahil edilerek bundan doğan manevi ve maddi taleplerinin karşılanması için ’na (TFF) resmi başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Giriş Tarihi: 6.3.2021 19:18 Son Güncelleme: 6.3.2021 19:58 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe, 1959 öncesi şampiyonlukları için TFF'ye başvuruda bulundu!

Son dönemde Fenerbahçe'nin sıkça gündeme getirdiği 1959 öncesi şampiyonluklar için sarı-lacivertli kulüp Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulundu.

Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçe Spor Kulübü olarak 1959 öncesi Türkiye şampiyonluklarımızın Süper Lig'e dahil edilerek bundan doğan manevi ve maddi taleplerimizin karşılanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi başvurumuzu yapmış bulunmaktayız.

Sadece Fenerbahçe'nin değil, 1959 öncesi şampiyonlukları bulunan birçok takımın hakkını savunma anlamına gelen bu başvurumuz kapsamında;

Türkiye Futbol Birinciliği'nde 1932-33, 1934-35 ve 1943-44 sezonlarında kazandığımız 3 şampiyonluk ve Milli Küme organizasyonunda 1936-37, 1939-40, 1942-43, 1944-45, 1945-46 ve 1949-50 sezonlarında kazandığımız 6 şampiyonluk olmak üzere toplam 9 şampiyonluğumuzun, halihazırda 19 olan Süper Lig şampiyonluk sayımıza dahil edilerek, toplam 28 şampiyonluğumuzun kabul edilmesini talep ediyoruz.

Başvurumuz, Türk futbolunun son 25 yılındaki garabetlerin, şampiyonluk ve yıldız sayılarında da kendini gösterdiği bu durumun düzeltilmesi için TFF'ye de bir imkan sunmuştur.

Cumhuriyetimizin tarihinden ayrılamayacak resmi Türk futbol tarihine sahip çıkma ve Cihat Arman, Fikret Kırcan, Lefter Küçükandonyadis, Hakkı Yeten, Süleyman Seba ve Gündüz Kılıç gibi adlarını buraya sığdıramayacağımız birçok Türk futbol efsanesinin haklarını ve emeklerini koruma anlamı taşıyan bu adımımızın, Türk futbol kamuoyunda da hak ettiği şekilde değerlendirileceğine inanıyoruz."

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Son dakika: Fenerbahçe, 1959 öncesi şampiyonlukları için TFF'ye başvuruda bulundu!
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