Süper Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği - Başakşehir maçı oynanıyor. Eryaman Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşma beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanıyor.

Gençlerbirliği - Başakşehir maçını Özgür Yankaya yönetiyor. Özgür Yankaya'nın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Samet Çavul yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Alper Çetin... Zorlu karşılaşmanın VAR hakemi Halil Umut Meler, AVAR da ise Cevdet Kömürcüoğlu bulunuyor.

Gençlerbirliği 21 puanla Süper Lig'in dibinde bulunuyor, 26 puanı olan Başakşehir ise 18. sırada... Gençlerbirliği - Başakşehir maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

GENÇLERBİRLİĞİ 0 - 0 BAŞAKŞEHİR (İlk yarı oynanıyor)

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6' Candeias'ın son çizgide içeriye çevirdiği topta Volkan gole izin vermedi.

İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Angelo, Piris, Polomat, Soner, Furman, Candeias, Murat, Sefa, Lima

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet Topal, Giuliano, Deniz, Berkay, Aleksic, Crivelli

EDIN VISCA 10 MAÇ SONRA KADRODA

Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir, deplasmanda Gençlerbirliği'nin konuğu oluyor. Ligde son 10 müsabakada hanesine 3 puan yazdıramayan turuncu-lacivertliler, bu kötü gidişata Ankara'da son vermek istiyor. Sezon başında beri sakat oyuncuların fazla olmasından dolayı kadro kurmakta sıkıntı çeken Başakşehir'e Visca'dan ise iyi haber geldi.

Son olarak ligin 18. haftasında yine bir Ankara deplasmanında Ankaragücü'ne karşı ter döken Bosna Hersekli futbolcu, ardından talihsiz bir sakatlık yaşamış ve tam 10 maçta takımını yalnız bırakmıştı.



VISCA'SIZ 6 YENİLGİ, 4 BERABERLİK

Sakatlığını atlatan Visca, Teknik Direktör Aykut Kocaman tarafından Gençlerbirliği mücadelesinin kadrosuna alındı. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak olan 30 yaşındaki oyuncu, görev verilmesi halinde haftalar sonra yeşil çime ayak basacak. Edin Visca'nın yokluğunda Başakşehir, 6 yenilgi, 4 beraberlik aldı.