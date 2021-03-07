Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Milan, Hellas Verona deplasmanında kazandı!

Milan, Hellas Verona deplasmanında kazandı!

'da şampiyonluk potasında bulunan Milan, kritik Hellas Verona deplasmanında 2-0 kazandı. Milano ekibinde Krunic ve Dalot, galibiyeti getiren golleri kaydetti.

AA
Giriş Tarihi: 7.3.2021 20:20 ABONE OL
Milan, Hellas Verona deplasmanında kazandı!

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 26. haftasında Milan, deplasmanda Hellas Verona'yı 2-0 yendi.

Verona'daki Marcantonio Bentegodi Stadı'nda oynanan müsabakada, orta sıralardaki Hellas Verona, şampiyonluk mücadelesi veren Milan'ı ağırladı.

Mücadelenin başında iki takım karşılıklı pozisyonlar yakalarken, 27. dakikada Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Rade Krunic konuk ekibi 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı, bu skorla sona erdi.

Müsabakanın 50. dakikasında Portekizli kanat oyuncusu Diogo Dalot, Milan adına farkı 2'ye çıkaran golü attı: 2-0.

Maçın son bölümlerinde ev sahibi takım, pozisyonlar yakalasa da başka gol olmayınca Milan, Hellas Verona'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Milan puanını 56'ya çıkardı ve maç eksiği bulunan lider Inter'i 3 puan geriden takibini sürdürdü.

Ligde bu sezonki 8. yenilgisini Milan karşısında alan Hellas Verona ise 38 puanda kaldı.

Bu arada, Milan'da milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ve İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic sakatlıkları sebebiyle bu maçın kadrosunda yer almadı.

Ligde bugün oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:

Roma-Genoa: 1-0

Crotone-Torino: 4-2

Fiorentina-Parma: 3-3

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Samsun'da eski eşini döven İbrahim Zarap adliyeye sevk edildi! İşte ilk ifadesi!
Son dakika | Bakan koca yayınladı: Risk haritasındaki 6 il kritik eşikte!
Demet Akalın giydiği gömlekle dikkat çekti! Fiyatı dudak uçuklattı
İşte helikopteri yutan sis bulutu
Son dakika: Fenerbahçe'de kritik karar! Canlı yayında açıklandı... Geri dönüyor
Irak'ta Türkiye'ye karşı sinsi plan! NATO şemsiyesi altında PKK'ya teknoloji yığını
Son dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın mucizesi! Hepsi yıldızlaştı
SON DAKİKA: Altın bulunan köyde büyük sevinç! Çalışmalar hızlandı; ilk döküm 2022'de...
Bugün bakkallar ve marketler saat kaçta kapanıyor? 7 Mart Pazar BİM, A101, ŞOK, Migros diğer marketler bugün saat kaça kadar açık?
Son dakika | Meteoroloji'den hava durumu uyarısı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Milan, Hellas Verona deplasmanında kazandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA